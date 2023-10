FDI – CONSIGLIERI COMUNALI / TRENTO * CENTRO SPORTIVO TRILACUM: « BENE LASCIATO IN STATO DI DEPERIMENTO, INOLTRATA SEGNALAZIONE A PROCURA CORTE CONTI »

15.34 - giovedì 5 ottobre 2023

Nella giornata di oggi, i sottoscritti Consiglieri Comunali di Trento di Fratelli d’Italia Giuseppe Urbani, Cristian Zanetti e Daniele Demattè, congiuntamente alla Consigliera Circoscrizionale del Bondone di Fratelli d’Italia Serena Cainelli, comunicano di aver inoltrato via posta elettronica certificata alla Procura della Corte dei Conti di Trento, una segnalazione relativa alla propria preoccupazione circa le sorti del Centro Sportivo Trilacum di Vigolo Baselga, attualmente nella disponibilità di ASUC Vigolo Baselga.

Tale preoccupazione deriva sostanzialmente dall’evidente necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Centro Sportivo in oggetto e dallo stallo nelle trattative tra Comune di Trento e ASUC Vigolo Baselga per la gestione dell’impianto.

Il protrarsi a tempo indefinito della situazione in essere, con un bene della collettività lasciato in un evidente stato di deperimento, potrebbe produrre un danno erariale.

Cons. Comunale Giuseppe Urbani

Cons. Comunale Cristian Zanetti

Cons. Comunale Daniele Demattè

Consigliera Circoscrizionale Serena Cainelli