RAI 3 – “CHI L’HA VISTO?”: « LA SCOMPARSA DI GAIA / LA STORIA DI MARZIA, LA GIOVANE DONNA TROVATA MORTA IN UN CASOLARE ABBANDONATO »

15.32 - martedì 06 dicembre 2022

Che cosa è successo a Gaia mentre si trovava sulla nave partita da Genova e diretta a Palermo, dove l’attendeva la nonna? La ragazza, 20 anni, è sparita durante la navigazione. La mamma ospite in studio a “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 7 dicembre in prima serata su Rai 3 chiede: “Aiutatemi a capire cosa è successo a mia figlia”.

Si parlerà anche della storia di Marzia, la giovane donna trovata morta in un casolare abbandonato in provincia di Salerno. Gli inquirenti hanno tra le mani un indizio, è la firma dell’assassino? E poi la misteriosa scomparsa di una mamma, sparita nel giorno del compleanno del suo bambino. Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.