TIM * EMERGENZA CORONAVIRUS: GUBITOSI, « TIM E GOOGLE INSIEME SI UNISCONO ALL’APPELLO DELLA PRIMA BANCA ITALIANA E METTONO A SERVIZIO DEL PAESE LE PROPRIE STRUTTURE »

Dichiarazione Luigi Gubitosi Amministratore Delegato di TIM:

“E’ ammirevole l’iniziativa lanciata oggi da Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, di mettere a disposizione del Paese importanti risorse per sostenere il sistema Sanitario e le Imprese.

TIM e Google, insieme, si uniscono all’appello della prima Banca Italiana e mettono a servizio del Paese le proprie strutture e le proprie competenze per fronteggiare questa crisi nell’ottica di rilanciare al più presto la società e l’economia.

Per queste ragioni metteremo a disposizione della Protezione Civile, delle istituzioni e delle imprese italiane le Infrastrutture tecnologiche, le piattaforme di comunicazione ed i programmi per la scuola digitale e servizi all’avanguardia per l’implementazione dello smart working.

Crediamo che questa sia l’unica via per affrontare questa situazione e come Intesa Sanpaolo vogliamo fare la nostra parte per sostenere il Paese. Soltanto con unita’ e determinazione possiamo affrontare con successo questa sfida.”