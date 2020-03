MATTEO SALVINI * EMERGENZA CORONAVIRUS: « IL MIO GRAZIE A CHI è IMPEGNATO A COMBATTERE CONTAGIO, ANCHE A INTESA SANPAOLO PER LA SUA  IMPORTANTE DONAZIONE »

Coronavirus: Salvini, mio sconfinato grazie a chi è impegnato a combattere contagio.

“Il mio sconfinato grazie a chi in questi giorni è impegnato a combattere il diffondersi del virus, direttamente in corsia d’ospedale o indirettamente con aiuti e donazioni anche importanti, come Intesa Sanpaolo e tanti altri, realtà private e singoli cittadini che stanno sostenendo ospedali, sanità, volontariato e ricerca” così il segretario della Lega Matteo Salvini.

Nella foto: il leader della Lega assieme al Consigliere regionale del Trentino Alto Adige, Alessandro Savoi