RAI RADIO1 * ” UN GIORNO DA PECORA “: « SYLVIE LUBAMBA, HO CHIESTO A VANNACCI DI FARGLI DA PORTAVOCE, LUI È UN CATALIZZATORE DI ATTENZIONE »

16.36 - martedì 5 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sono stata alla presentazione del libro del generale Vannacci per una provocazione, perché non sono d’accordo con Paola Egonu, che potrebbe essere mia figlia. Io sono di carnagione scura, nata in Italia da genitori congolesi, sono italiana ma non ho lineamenti caucasici: dov’è l’offesa?” Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la showgirl Sylvie Lubamba, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

“Con Vannacci ho poi chiacchierato alla fine della presentazione e gli ho detto che qualora si candidasse io mi propongo come la sua portavoce o come pr, lui mi ha detto ‘ok parliamone e scambiamoci i contatti’”. Cosa le piace di Vannacci? “Che è un catalizzatore, ed è importante la comunicazione, io l’ho ascoltato per tre ore quando di solito ai comizi politici resisto al massimo dieci minuti”.