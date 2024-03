PAT * GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA: « IL PROGETTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI, LA CONFERENZA STAMPA GIOVEDÌ 7 MARZO (14.30) »

16.32 - martedì 5 marzo 2024

Giornata internazionale della donna, il progetto della Consulta provinciale degli studenti. Conferenza stampa di presentazione giovedì 7 marzo alle ore 14.30 in Sala stampa al Palazzo della Provincia a Trento. “8 marzo. Non solo per un giorno” è il titolo del progetto proposto dalla Consulta provinciale degli studenti in occasione della Giornata internazionale della donna.

L’iniziativa coinvolgerà gli istituti scolastici di tutto il Trentino e anche la cittadinanza, con un’attività organizzata direttamente nel capoluogo. La presentazione del progetto avverrà durante una conferenza stampa programmata per giovedì 7 marzo alle ore 14.30 nella Sala stampa del Palazzo della Provincia a Trento. Saranno presenti la vicepresidente e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa, insieme ai componenti della Consulta provinciale degli studenti di Trento con il presidente Matteo Bonetti Pancher.