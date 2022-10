CORTE COSTITUZIONALE * COVID: « INFONDATEZZA, DIVIETO DI ALLONTANARSI DALL’ABITAZIONE, IN QUARANTENA APPLICATA DAL SINDACO SENZA CHE IL PROVVEDIMENTO SIA PRECEDUTO-SEGUITO DA FORMA DI CONTROLLO »

11.37 - martedì 25 ottobre 2022

Deposito del 25-10-2022 (dalla 220 alla 220)

O.220/2022 del 06/10/2022

Camera di Consiglio del 05/10/2022, Presidente SCIARRA, Redattore BARBERA

Norme impugnate: Artt. 1, c. 2°, lett. e), e 4, c. 4° [recte: c. 6°], del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35.

Oggetto: Reati e pene – Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 – Divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal Sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus, senza che tale provvedimento amministrativo sia preceduto o seguito da alcuna forma di controllo giurisdizionale, neppure nelle forme del giudizio di convalida ex post dell’operato dell’autorità amministrativa.

Dispositivo: manifesta infondatezza

Atti decisi: ord. 19/2022