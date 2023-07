FORTE POZZACCHIO (TN) * “FORTE D’AUTORE”: « APPUNTAMENTO CON LUCA ROMANO E “L’AVVOCATO DELL’ATOMO”, A TRAMBILENO IL 29/7 (16.00) »

07.19 - venerdì 28 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Ultimo” appuntamento con Forte d’Autore, ospite “L’Avvocato dell’Atomo”! Energia nucleare: fonte sicura ed economica? Fonte da usare bel breve/medio periodo? E siamo sicuri che sarebbe possibile realizzare e gestire in Italia le centrali nucleari? Tante domande, altrettante risposte!

Con Luca Romano, fondatore della pagina Facebook di divulgazione scientifica “L’Avvocato dell’Atomo”, affrontiamo le domande più spinose riguardanti il tema dell’energia nucleare!

Quando?

Sabato 29 luglio 2023 alle ore 16.00.29 luglio 2023, ore 16.00. Luca Romano – L’avvocato dell’atomo (Fazi Editore).

Una delle poche cose su cui pressoché tutti gli italiani, di qualunque schieramento politico, sembrano essere d’accordo è che l’energia nucleare è una cosa brutta. Le accuse sono note a tutti: il nucleare è pericoloso, costoso, lento da implementare, produce scorie radioattive e comunque non ci serve. Ma l’accusa è solo una parte del processo: se si vuole formulare un giudizio equo, occorre ascoltare anche l’altra campana. L’Avvocato dell’Atomo – dal nome delle popolarissime pagine social dell’autore, che hanno riportato il tema del nucleare nel dibattito pubblico – è un progetto che nasce proprio con lo scopo di fornire la giusta difesa a una fonte energetica troppo spesso bistrattata dai media, soprattutto in Italia: in questo testo, ricco di riferimenti scientifici, le principali accuse al nucleare (la maggior parte delle quali, come si vedrà, sono vere e proprie fake news) vengono dissezionate e analizzate una per una, fornendo al lettore gli strumenti per farsi un’opinione basata sui dati e sui numeri.

Qualche anticipazione? Le scorie nucleari sono riciclabili, il nucleare è tra le fonti energetiche più sicure e il prezzo dell’energia ha ben poco a che vedere col costo di produzione della stessa. Ma soprattutto, senza il nucleare (l’energia più green di tutte!) sarà pressoché impossibile porre fine alla nostra dipendenza dai combustibili fossili in tempi utili: un obiettivo ormai imprescindibile non solo per ragioni ecologiche ma anche geopolitiche, come il conflitto ucraino ha reso drammaticamente evidente. Al termine della lettura, se non sarete diventati favorevoli al nucleare, quantomeno non vi sembrerà più tanto ostile.

Sapevi che il disastro nucleare di Fukushima non ha causato alcuna vittima?

E che le compagnie petrolifere per decenni hanno fatto di tutto per tenere nascosti i benefici dell’energia nucleare?

Sapevi che le scorie nucleari prodotte in un secolo da tutta l’umanità potrebbero stare in una singola nave e che l’uranio si può estrarre dall’acqua marina?

Che l’Italia negli anni Sessanta è stata la terza potenza nucleare mondiale, davanti a Francia e Unione Sovietica?

E che oggi il nucleare rappresenta uno strumento indispensabile per liberarci dei combustibili fossili?

Dalla mente dietro i profili social di divulgazione sul nucleare più seguiti al mondo, il libro che smonta una volta per tutte decenni di fake news sull’energia blu.

Luca Romano nasce a Torino nel 1988, si diploma allo storico liceo scientifico Galileo Ferraris e successivamente si laurea in Fisica (curriculum Astrofisica e Fisica teorica) presso l’Università di Torino. Consegue poi un master in Giornalismo scientifico e Comunicazione della Scienza presso lo IUSS di Ferrara e un diploma in pianoforte presso il Conservatorio di Cuneo. Ha aperto la pagina Facebook “L’Avvocato dell’Atomo” il 6 aprile 2020, durante il primo lockdown: da allora il nucleare è diventato per lui un secondo lavoro.

Come partecipare?

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

Gli incontri saranno moderati da Paolo Mantovan, direttore de “Il Trentino”.

In caso di maltempo l’incontro con l’autore verrà realizzato presso l’Auditorium Comunale di Trambileno (TN) – Frazione Moscheri.

La rassegna è realizzata in collaborazione e con il contributo del Comune di Trambileno – Assessorato alla Cultura.

Con la collaborazione de “Il Trentino”

Da un’idea di Raffineria Creativa SRLS DMC