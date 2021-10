TRENTINO VOLLEY * PALLAVOLO: « IL NUOVO CORSO GIALLOBLÙ SI APRE SUBITO CON UNA FINALE DI SUPERCOPPA, LA SQUADRA DI TRENTO QUALIFICATA GRAZIE AL 3-0 SU PERUGIA »

Il nuovo corso di Trentino Volley si apre subito con la possibilità di disputare un match che assegna un titolo per la stagione 2021/22 appena iniziata. Questa sera l’Itas Trentino si è assicurata tale chance firmando un clamoroso exploit all’Eurosuole Forum: nell’impianto in cui sino ad oggi aveva vinto solo una delle diciotto precedenti gare ufficiali disputate, i gialloblù hanno infatti superato, addirittura per 3-0, la Sir Safety Conad Perugia campione uscente nella seconda semifinale di Del Monte® Supercoppa 2021.

Il pass per l’ottava finale della storia societaria nella singola competizione (l’ultima venne giocata nel 2018 a Perugia, proprio grazie ad un successo sugli umbri in semifinale), la trentaseiesima di sempre per il Club di via Trener, è arrivata al termine di una prestazione che ha confermato tutte le potenzialità del gruppo allestito in estate dalla dirigenza gialloblù. La squadra di Angelo Lorenzetti è stata inizialmente bravissima a reggere l’onda d’urto dei servizi in salto avversari, per poi salire progressivamente e sempre più prepotentemente in cattedra, con un sistema di gioco molto preciso ed attento fra muro e difesa e spietato in fase di break point, dove Kaziyski, Lavia (11 punti col 50%), ma anche Michieletto (10) e Podrascanin (100% in primo tempo con tre block) hanno fatto cose egregie, togliendo sempre più certezze al gioco umbro. Sugli scudi oltre a Matey (15 punti col 48% in attacco e 3 muri), anche la lucida regia di Sbertoli e la prova molto consistente in seconda linea di Zenger.

A contendere la vittoria del titolo (eventualmente il diciannovesimo assoluto del Club di via Trener) il Vero Volley Monza (a segno a sorpresa nella prima semifinale per 3-1 sui padroni di casa di Civitanova), da affrontare domenica 24 ottobre alle ore 16 (diretta RAI 2).

La cronaca della partita. L’Itas Trentino si presenta sul mondoflex tricolore dell’Eurosuole Forum confermando l’assetto visto a Vibo Valentia con tre schiacciatori contemporaneamente in campo, in cui Lavia ricopre il ruolo di opposto, mentre Kaziyski e Michieletto agiscono in posto 4. Gli altri quattro giocatori dello starting six sono il palleggiatore Sbertoli, il libero Zenger (entrambi alla prima Final Four di Supercoppa della loro carriera) e i due centrali serbi Lisinac-Podrascanin. La Sir Safety Perugia risponde con il fresco ex di turno Giannelli in regia, Richlicki opposto, Leon e Anderson schiacciatori, Solé e Ricci centrali, Colaci libero. L’inizio di match è molto concentrato da parte degli umbri che spingono forte col servizio, costringendo Michieletto al primo errore in attacco (3-5); un primo tempo in rete di Ricci consegna la parità a quota 7. Perugia riparte con Leon e la battuta molto affilata di Rychlicki (9-12 e 11-14), ma due muri di Kaziyski sullo stesso opposto lussemburghese valgono la parità sul 15-15. Nella fase finale l’Itas Trentino scappa via, approfittando dell’ottima rotazione al servizio di Sbertoli, condita anche da un ace e da due break point (Kaziyski su ricostruita e Lisinac a muro su Anderson). E’ lo spunto che di fatto decide il primo set, perché in seguito i Block Devils non riescono più ad avvicinarsi (21-18, 24-21) e anzi concedono un ulteriore punto di distanza, che porta le squadre al cambio campo sul 25-21 per i gialloblù.

La Sir Safety Conad Perugia prova a reagire in avvio di seconda frazione, poggiandosi a Leon (2-3 e 4-7). Il time out di Lorenzetti è provvidenziale, perché alla ripresa del gioco l’Itas Trentino ottiene la parità giù sul 13-13, issata da Lavia e da Lisinac che col servizio trova anche un ace diretto. Come accaduto nel precedente set, i gialloblù fanno la differenza nella seconda parte, mostrando un carattere eccezionale. Kaziyski picchia sempre forte, Leon fatica a rete e Trento vola sul +3 (20-17), aumentando i giri del proprio motore nel finale grazie ad un superbo Lisinac (25-21).

Nel terzo set Grbic sposta Anderson nel ruolo di opposto, trovando spazio in banda per Plotnytskyi, ma la mossa non sortisce subito effetti desiderati visto che l’Itas Trentino con Podrascanin e Kaziyski si porta subito sul +2 (7-5). Perugia pareggia i conti a quota 9, ma poi ci pensa Podrascanin ad offrire un nuovo importante spunto con attacco e muro (su Solé) per il 16-13. Gli umbri sembrano alle corde ma nel giro di pochi minuti risalgono la china sino al 19-18, sfruttando un muro di Giannelli su Kaziyski e un contrattacco di Leon. Lorenzetti interrompe il gioco e alla ripresa trova la risposta che voleva dai suoi. E’ ancora Kaziyski a trascinare Trento al +2 (23-21), certificato definitivamente dall’errore di Anderson in battuta (25-23).

“Abbiamo fatto la nostra parte, giocando una partita molto completa sotto tutti i punti di vista ed approfittando del fatto che Perugia non fosse ancora sciolta e rodata per disputare una partita così importante con la solita continuità – ha commentato al termine della partita Angelo Lorenzetti – . Il risultato è stato sicuramente sorprendente, ma forse non conviene dirlo troppo forte e parlo per esperienza diretta. Dobbiamo prepararci infatti ad una Finale con Monza in cui dovremo stare molto attenti a non subire il loro effetto”.

Di seguito il tabellino della seconda semifinale di Del Monte® Supercoppa 2021, giocata questa sera all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche.

Fot: Marco Trabalza