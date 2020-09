CRTCU TRENTO * INIZIO ANNO SCOLASTICO – ACQUISTO CARTELLE: « VENDITE A RILENTO, MUOVERSI IN TEMPO PER COMPERARE CIò CHE SERVE »

Finalmente, nonostante tutte le difficoltà legate alla pandemia, questo settembre gli alunni e gli studenti, dopo un lunghissimo fermo, riprenderanno ad andare a scuola. In Trentino la data prevista per il rientro è il 14 settembre. I preparativi per l’imminente inizio di anno scolastico non interessano solo le scuole di ogni ordine e grado, bensì anche i genitori che devono fornire ai propri figli “l’equipaggiamento” necessario per affrontare la nuova stagione scolastica.

Secondo i dati di Federcartolai di Confcommercio le vendite vanno ancora un po’ a rilento, ma sarebbe buona norma muoversi in tempo per riuscire ad acquistare tutto ciò che serve verificando i prezzi nei diversi negozi e potendo così risparmiare qualcosa. Anche l’acquisto dei libri pesa sui bilanci familiari e purtroppo auspichiamo che anche questi possano essere detratti al più presto, dalla dichiarazione dei redditi così come già avviene per esempio per la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza o la spesa per la mensa scolastica.

A prescindere dal prezzo di cartelle e zainetti, i genitori devono porre attenzione anche al peso di tali oggetti. Il problema riguarda in particolare gli alunni delle scuole elementari, poiché proprio a quest’età possono emergere problemi posturali, di difficile correzione in seguito. I fattori che concorrono a determinare il peso di una cartella sono molti: i libri di scuola, i quaderni, le penne e le matite, ma anche le bibite, le merende, i libri e le riviste non scolastiche, l’involucro stesso della cartella. Inoltre, la maggior parte dei ragazzi non controlla la cartella tutti i giorni, con il risultato che spesso portano in giro pesi inutili.

Inoltre, durante il periodo scolastico, è importante fare attenzione all’alimentazione, in particolare quella del mattino, che contribuisce a fornire ai bambini quell’energia fisica e mentale necessaria per affrontare le lezioni.

Infine ma non meno importante, come possono i genitori facilitare l’ingresso dei propri figli nel mondo della scuola?

Questi e molti altri consigli si possono trovare sul sito del CRTCU a questo link https://www.centroconsumatori.tn.it/152d345.html, dedicato al mondo della scuola