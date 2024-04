A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: TRASFERTA CONTRO L.R. VICENZA: BALDINI, « SQUADRA FORTE E DI QUALITÀ, MA NOI VOGLIAMO GIOCARCI LE NOSTRE CARTE »

19.07 - venerdì 19 aprile 2024

Francesco Baldini convoca 23 giocatori per la gara in trasferta contro il L.R. Vicenza. Il tecnico Gialloblù: “Loro sono una squadra forte e di qualità ma noi vogliamo giocarci le nostre carte. Ottenuta la salvezza, l’obiettivo ora è centrare i playoff. Sarà sicuramente una bella partita”.

Ottenuta la terza salvezza consecutiva e il record di punti in Serie C, il Trento vuole provare a centrare anche i suoi primi playoff. Per farlo, domani pomeriggio, dovrà cercare di ottenere punti preziosi contro il Vicenza. Per la formazione guidata da Mister Baldini, in serie positiva da nove turni, arriva dunque un nuovo impegno in trasferta. Dopo la bella vittoria ottenuta una settimana fa contro la Pro Vercelli per 1-0, i gialloblù affronteranno infatti il L.R. Vicenza di Stefano Vecchi. Si giocherà domani alle ore 18:30 allo Stadio Romeo Menti di Vicenza. Al momento, in classifica, i Gialloblù sono ottavi a quarantotto punti. Il L.R. Vicenza, invece, è terzo a sessantacinque punti. Non ci saranno Davide Vitturini, Armand Rada e i lungodegenti Sergiu Suciu e Leon Sipos.

I CONVOCATI:

PORTIERI Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI Alberto Barison (1994); Daniel Cappelletti (1991); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Pol Garcia Tena (1995); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003).

CENTROCAMPISTI Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Filippo Puletto (2004); Mattia Sangalli (2002).

ATTACCANTI Emanuele Anastasia (1996); Luigi Caccavo (2004); Jonathan Italeng Ngock (2001); Cristian Pasquato (1989); Antonio Satriano (2003); Luigi Spalluto (2001); Giovanni Terrani (1994).

LE DICHIARAZIONI DI BALDINI:

Queste le dichiarazioni di Francesco Baldini rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il L.R. Vicenza: “La settimana è andata bene. La squadra si è allenata molto in vista di questo delicato impegno in trasferta. Non c’è alcun sintomo di appagamento. Anzi, il gruppo ha una gran voglia di alzare ulteriormente l’asticella. Sono determinati e decisi. Ci siamo guadagnati la possibilità di giocare una grande partita, con la mente libera da pensieri, davanti ad una cornice di pubblico bella com’è quella del Menti di Vicenza. Loro sono una squadra forte ma non partiamo sconfitti. Hanno qualità nei singoli giocatori che sono in grado di creare delle giocate vincenti in ogni momento della partita ma, allo stesso tempo, anche i nostri giocatori sono capaci di farlo. Dopo aver centrato il record di punti in Lega Pro per questo Club, vogliamo ottenere anche i primi playoff. Sarà sicuramente una bella partita. Per la gara ci saranno tutti i giocatori tranne Rada, Vitturini e i lungodegenti Sipos e Suciu”.

L’ARBITRO DELL’INCONTRO

La direzione di gara è stata affidata al Signor Stefano Milone della Sezione di Taurianova, coadiuvato dagli assistenti Signor Marco Croce di Nocera Inferiore e Signor Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia. Quarto Ufficiale il Signor Adam Collier di Gallarate.

GIORNATA 18

A.C. TRENTO 1921 – L.R. VICENZA 4-1 (3-1)

Reti: 21’pt Rada (T), 26’pt Ferrari (V), 40’pt Attys (T), 41’pt Anastasia (T), 25’st Petrovic (T)

TRENTO (3-5-2): Russo; Vitturini, Ferri, Obaretin; Frosinini, Di Cosmo (45’st Brevi), Sangalli, Rada, Vaglica; Attys (24’st Terrani), Anastasia (24’st Petrovic). A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Trainotti, Pasquato, Galazzini, Ruffato, Barison. Allenatore: Bruno Tedino

VICENZA (4-3-3) Massolo; De Col, Laezza; De Maio (1’st Golemic), Greco (21’st Costa); Ronaldo (1’st Proia), Rossi, Tronchin (1’st Talarico); Della Morte (1’st Pellegrini), Jimenez, Ferrari. A disposizione: Siviero, Confente, Cavion, Valietti, Lattanzio, Ierardi, Sandon, Fantoni. Allenatore: Aimo Diana

ARBITRO: Sig. Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

ASSISTENTI: Massimiliano Starnini di Viterbo e Markiyan Voytyuk di Ancona

IV UFFICIALE: Alessandro Pizzi di Bergamo

NOTE: Pomeriggio invernale. Cielo sereno. Temperatura attorno ai 4°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 22’pt Rada, 40’st Di Giorgio, 45’pt De Col, 6’st Greco, 14’st Anastasia. Angoli 4-3. Recupero: 1’+2’. Totale spettatori: 1700 circa

LA PARTITA IN DIRETTA TV E ALLA RADIO

La gara sarà visibile in chiaro in diretta su Rai Sport e a pagamento su Sky Sport con la telecronaca affidata ad Anni Gioele. Aggiornamenti live sulle frequenze di Radio Dolomiti.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 37a GIORNATA DI SERIE C NOW GIRONE A

ATALANTA U23 – PRO SESTO Sabato 20 Aprile Ore 18.30

FIORENZUOLA – PADOVA Sabato 20 Aprile Ore 18.30

L.R. VICENZA – TRENTO Sabato 20 Aprile Ore 18.30 (Diretta Rai Sport)

LEGNAGO SALUS – ALESSANDRIA Sabato 20 Aprile Ore 18.30

LUMEZZANE – MANTOVA Sabato 20 Aprile Ore 18.30

PERGOLETTESE – ALBINOLEFFE Sabato 20 Aprile Ore 18.30

PRO PATRIA – VIRTUS VERONA Sabato 20 Aprile Ore 18.30

PRO VERCELLI – ARZIGNANO V. Sabato 20 Aprile Ore 18.30

RENATE – GIANA ERMINIO Sabato 20 Aprile Ore 18.30

TRIESTINA – NOVARA Sabato 20 Aprile Ore 18.30