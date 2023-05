MAESTRI (PD) * CARRIERE INSEGNANTI: « DDL BISESTI, È A FORTE RISCHIO DI IMPUGNAZIONE PER LA COSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA? »

17.02 - martedì 16 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ddl Bisesti sulle carriere degli insegnanti, dubbi di costituzionalità? Lucia Maestri solleva seri interrogativi sulla costituzionalità della proposta di legge della Giunta provinciale. A margine dei lavori odierni della V Commissione legislativa del Consiglio provinciale, la Consigliera Lucia Maestri del PD ha posto una domanda chiara all’Assessore Bisesti, a fronte del parere tecnico espresso dal Servizio legislativo del Consiglio provinciale che ha giudicato il disegno di legge in esame a forte rischio di impugnazione per ragioni di costituzionalità della norma.

Maestri ha chiesto una verifica preventiva ed una risposta scritta da Roma sulla legittimità costituzionale di questa proposta di legge, prima di esaminare la stessa da parte della competente Commissione legislativa. Il rischio infatti è quello di lavorare ad un testo, sottoporlo al voto d’Aula, per vederlo poi impugnato davanti alla Corte Costituzionale, come è già successo decine di volte in questa Legislatura.

Quello che la Consigliera Maestri ha messo in evidenza è un costume piuttosto “leggero” della Giunta provinciale, cioè quello di redarre proposte di legge senza preventivi accertamenti sulla costituzionalità delle stesse, con la conseguente bocciatura costituzionale e la necessità di riscrivere le norme, indebolendo in tal modo ulteriormente una autonomia speciale già compromessa. A fronte delle osservazioni e delle domande di Lucia Maestri, l’Assessore ed i suoi tecnici hanno assicurato di aver già interloquito con il Ministro in proposito, ma non sono stati in grado di esibire nessuna certezza circa i rischi paventati. Si tratta di un modo di procedere poco responsabile, a giudizio di Lucia Maestri e che rischia di danneggiare, non solo gli insegnanti, ma l’intero apparato dei rapporti istituzionali fra l’autonomia speciale e lo Stato.