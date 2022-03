SEN. DE BERTOLDI (FDI) * DL ENERGIA: « FONDI INSUFFICIENTI, IL GOVERNO SOTTRAE LE RISORSE ALLE PARTITE IVA CHE CONTINUANO AD ESSERE PENALIZZATE »

17.22 - giovedì 10 marzo 2022

Dl Energia. de Bertoldi (FdI): Fondi insufficienti. Governo sottrae risorse a Partite Iva dal Sostegni bis. Per le coperture finanziarie del Dl Energia, le cui misure risultano peraltro evidentemente insufficienti per supportare davvero le imprese e famiglie italiane, il governo impudentemente utilizza le risorse dei contributi a fondo perduto, che erano destinate dal Sostegni bis alle partite IVA, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Insomma, a pagare sono sempre i lavoratori autonomi, i professionisti e le partite IVA che continuano ad essere massacrate da governi, che invece continuano a sperperare in un improduttivo assistenzialismo: dieci miliardi all’anno per il reddito di cittadinanza, o permettendo le frodi miliardarie nei bonus edilizi per non aver previsto -ab horigine- logiche misure di garanzia quali la tracciabilità dei crediti e l’apposizione dei visti di conformità.

Il “governo dei migliori“, rectius dei peggiori, non soddisfa.