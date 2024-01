A. C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“ * SPORT: « JOAN MOLL MOLL CONVOCA 21 GIOCATORI PER LA TRASFERTA CONTRO L’ATALANTA UNDER 23 »

15.37 - venerdì 12 gennaio 2024

Joan Moll Moll convoca 21 giocatori per la gara in trasferta contro l’Atalanta Under 23. Dopo il cambio tecnico alla guida del Trento, che ha visto Joan Moll Moll, già allenatore della Primavera aquilotta, subentrare a Bruno Tedino, domani i Gialloblù scenderanno in campo alle ore 18:30 allo ‘Stadio Comunale di Caravaggio’. L’avversario, nella ventunesima giornata di Serie C NOW 2023/24, sarà l’Atalanta Under 23 di Francesco Modesto. Al momento i trentini occupano la dodicesima posizione in graduatoria con venticinque punti in coabitazione con Legnago Salus e Lumezzane. Per le due formazioni, si tratta del primo confronto ufficiale in terra lombarda. Il tecnico degli aquilotti Joan Moll Moll, per la sua partita sulla panchina della Prima Squadra, ha convocato 21 giocatori. Non ci saranno: Alberto Barison e Andrea Trainotti, entrambi fermi ai box per dei sintomi influenzali, lo squalificato Armand Rada, i lungodegenti Sergiu Suciu e Leon Sipos e Giovanni Terrani, fermo per un risentimento a carico del quadricipite sinistro.

I CONVOCATI:

PORTIERI Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI Filippo Ercolani (2003); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Davide Galazzini (2000); Pol Garcia Tena (1995); Nosa Edward Obaretin (2003); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI Haroune Benallal (2005); Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Christopher Attys (2001); Davide Ruffato (2006); Mattia Sangalli (2002).

ATTACCANTI Emanuele Anastasia (1996); Cristian Pasquato (1989); Tomi Petrovic (1999).

L’ARBITRO DELL’INCONTRO

La direzione di gara è stata affidata al Signor Adolfo Baratta della Sezione di Rossano, coadiuvato dagli assistenti Signor Daniele Sbardella di Belluno e Signor Simone Della Mea di Udine. Quarto Ufficiale il Signor Akash Jose’ Maria Nuckchedy di Caltanissetta.

LA GARA DI ANDATA

TRENTO – ATALANTA UNDER 23 0-0 (0-0)

TRENTO (4-3-3): Russo; Frosinini (17’st Vitturini), Ferri (21’st Barison), Garcia Tena (15’st Obaretin), Vaglica; Suciu, Sangalli, Attys; Anastasia, Petrovic (15’st Sipos), Pasquato.

A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ercolani, Trainotti, Terrrani, Brevi. Allenatore: Bruno Tedino

ATALANTA (3-4-1-2): Vismara; Solcia, Masi, Bonfanti; Ceresoli, Chiwisa, Awua, Bernasconi; Ngock; Di Serio (42’st De Nipoti), Mallamo (28’st Cortinovis).

A disposizione: Gelmi, Avogadri, Del Lungo, Berto, Mendicino, Sidibe, Roaldsoy, Pagani, Colombo, Mora. Allenatore: Francesco Modesto

ARBITRO: Edoardo Manedo Mazzoni di Prado

ASSISTENTI: Andrea Mastrosimone di Rimini e Roberto Meraviglia di Pistoia

IV UFFICIALE: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

NOTE: pomeriggio estiva, cielo sereno, temperatura attorno 30°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 46’pt Chiwisa, 35’st Pagani, 43’st Vitturini. Angoli: 3-3. Recupero: 2’+ 6’. Totale spettatori: 1400 circa.

LA PARTITA IN DIRETTA TV E ALLA RADIO

Su Sky Sport con la telecronaca affidata a Matteo Sfolcini. Aggiornamenti live sulle frequenze di Radio Dolomiti.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 21a GIORNATA DI SERIE C NOW

PRO VERCELLI – RENATE Sabato 13 Gennaio Ore 16.15

ATALANTA U23 – TRENTO Sabato 13 Gennaio Ore 18.30

FIORENZUOLA – PRO SESTO Sabato 13 Gennaio Ore 18.30

PRO PATRIA – NOVARA Sabato 13 Gennaio Ore 18.30

TRIESTINA – ALBINOLEFFE Sabato 13 Gennaio Ore 18.30

ALESSANDRIA – VIRTUS VERONA Domenica 14 Gennaio Ore 14.00

L.R. VICENZA – GIANA ERMINIO Domenica 14 Gennaio Ore 18.30

LEGNAGO SALUS – PADOVA Domenica 14 Gennaio Ore 18.30

MANTOVA – ARZIGNANO V. Domenica 14 Gennaio Ore 18.30

PERGOLETTESE – LUMEZZANE Domenica 14 Gennaio Ore 18.30