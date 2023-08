RIZZO (DEMOCRAZIA SOVRANA) * SICUREZZA: « CI SONO AFRICANI DI CUI MI SENTO FRATELLO, MA NON DEL GIOVANE SENEGALESE ARRESTATO A TRENTO CHE VA PUNITO ED ESTRADATO »

11.06 - domenica 27 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Dichiarazione di Marco Rizzo, candidato Presidente della Provincia di Trento. «Ci sono Africani di cui mi sento fratello: i patrioti del Burkina Faso, del Mali, del Niger che lottano per la sovranità dei propri popoli. Ci sono altri Africani come il giovane senegalese che mercoledì 23 agosto era stato arrestato a Trento, dopo aver dato in escandescenze in un centro commerciale a Borgo Valsugana, che è stato di nuovo denunciato.

Il giovane, dopo la misura dell’obbligo di firma presso i Carabinieri, ha costretto nuovamente le forze dell’ordine a tre interventi: a Levico Terme, poi ancora a Borgo Valsugana in un esercizio pubblico e infine all’interno dell’ospedale stesso. Eccomi, di questo Africano non mi sento per nulla fratello. Va punito ed estradato.»

Marco Rizzo

Candidato Presidente della Provincia di Trento – Democrazia Sovrana