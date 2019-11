ISTITUTO DEMOPOLIS * SE SI TORNASSE ALLE URNE PER LE POLITICHE: « LEGA A 34% / PD 18,5% / M5S 17,2% / FDI 9,4% / ITALIA VIVA 5,8% / FI 5,6% »

Barometro Politico di novembre dell’Istituto Demopolis: il peso dei partiti a poco più di 2 mesi dalla nascita del Conte bis.

Se si tornasse alle urne per le Politiche, la Lega si confermerebbe ampiamente primo partito con il 34%. Il Partito Democratico, con il 18,5%, supererebbe di poco più di un punto il Movimento 5 Stelle, posizionato al 17,2%.

È la fotografia del consenso scattata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Fratelli d’Italia, con il 9,4%, incrementa ulteriormente il vantaggio su Forza Italia, che viene superata da Italia Viva al 5,8%. Al 2,5% la Sinistra-LeU, sotto il 2% le altre liste minori.

Il trend Demopolis degli ultimi mesi nel Centro Destra vede il partito di Salvini tornare, con il 34%, ai livelli delle Europee, dopo aver raggiunto il 37% nel momento dell’apertura della crisi di inizio agosto ed essere poi calato al 32% in occasione della formazione del Conte bis. Costante, nelle ultime settimane, la crescita del partito di Giorgia Meloni, che per la prima volta supera il 9%.

“Più movimentato – spiega il direttore dell’Istituto Demopolis Pietro Vento – è il trend dei due principali partiti oggi al Governo. Il PD di Zingaretti passa dal 22,7 del maggio scorso al 18,5% odierno, penalizzato prevalentemente dalla scissione di Renzi. Il Movimento guidato da Di Maio passa dal 17% delle Europee al 21,5%, ottenuto nei giorni della nascita del Conte bis, per attestarsi oggi al 17,2%”.

Pesano l’effetto Umbria e le troppe fibrillazioni nell’attività di Governo. Anche la manovra economica sembra incidere sul consenso alle aree politiche: dal 12 settembre ad oggi, non considerando le liste minori, il consenso complessivo dei partiti di maggioranza (PD, M5S, Iv, Sinistra) si riduce dal 47 al 44%. In due mesi – secondo il Barometro Politico Demopolis per LA7 – cresce invece di 3 punti, dal 46 al 49%, l’area di Centro Destra.

Nota informativa – L’indagine è stata effettuata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 10 al 12 novembre per il programma Otto e Mezzo (LA7) su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo dell’universo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento del Barometro Politico Demopolis a cura di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone. Approfondimenti su: www.demopolis.it