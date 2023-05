ITEA SPA * EX BIMAC – ROVERETO (TN): « IL CDA IN VISITA AL CANTIERE, I LAVORI SONO TERMINATI »

13.25 - mercoledì 17 maggio 2023

Lavori finiti per l’area ex Bimac di Rovereto: oggi il sopralluogo del Consiglio di amministrazione Itea. Questa mattina, la Presidente e i Consiglieri di amministrazione di Itea Spa, accompagnati dai tecnici della Struttura, hanno effettuato un sopralluogo presso il cantiere dell’area “ex Bimac” di Rovereto, giunto al termine, prima che venga consegnato.

“I lavori sono praticamente conclusi e sono in corso gli ultimi adempimenti formali che consentiranno di poter procedere presto con la consegna degli immobili realizzati in questa area centrale della città di Rovereto – conferma la presidente Gerosa che insieme al Consiglio di amministrazione, oggi accompagnato in sopralluogo presso l’area ex Bimac dal dirigente del Settore Tecnico di Itea Spa, l’ing. Ivano Gobbi, e dall’ing. Alessio Fanton, ha seguito personalmente da vicino l’iter di questo articolato intervento, affinché si giungesse finalmente al suo completamento. – Abbiamo voluto visitare e verificare di persona lo stato del cantiere la cui storia, nota a tutti, sta volgendo verso il suo meritato lieto fine, grazie all’impegno di Itea e della sua struttura che, nonostante le molte vicissitudini vissute, non ultimi i danneggiamenti subiti nel 2020 a cantiere ormai ultimato, si è rimboccata le maniche per poter portare a compimento, quanto prima, questa importante opera. Un’opera che avrà un notevole impatto e beneficio per l’intera comunità: il nuovo complesso ospiterà i servizi sanitari e degli spazi adibiti a parcheggio per i cittadini in una zona centrale per la città a ridosso del centro storico, e nuovi alloggi pubblici da mettere a disposizione della popolazione”.

Il complesso di via Lungoleno ospiterà infatti, due palazzine con il nuovo distretto sanitario di Rovereto dove si sposterà l’Azienda sanitaria (Apss) con i suoi uffici (più di 290 locali con diversa destinazione d’uso, compresi ambulatori e uffici), un parcheggio interrato di 360 posti, suddivisi alla pari tra Comune di Rovereto e Apss e infine, a disposizione di ITEA 14 appartamenti, 49 posti auto di pertinenza, un bar e due sale da riservare ad attività associative.

“Possiamo dire di essere particolarmente orgogliosi e soddisfatti del traguardo raggiunto nei tempi che ci eravamo prefissati dopo quanto accaduto nel 2020 – fa sapere la presidente, che parla a nome dell’intero Consiglio di amministrazione, che in questi anni ha seguito ogni sviluppo, anche gli aspetti burocratici più delicati, di questa complessa operazione, che ha visto più soggetti coinvolti – lo sforzo e l’impegno della Società negli anni sono stati grandi. Come da cronoprogramma, in attuazione delle previsioni, verrà sciolta “la comunione dei beni tra ITEA e APSS” che ha consentito di realizzare le opere e si procederà all’intavolazione e alla consegna degli immobili e dei parcheggi all’Apss e all’amministrazione comunale di Rovereto e completati gli adempimenti formali, la Società trasmetterà alla Comunità di valle tutto il necessario per poter approntare il bando per la locazione a canone moderato degli alloggi”.

I vertici della Società, nel corso della mattinata, hanno poi proseguito con l’attività dei “100 sopralluoghi”, avviata in occasione del centenario e proseguita fin dall’inizio dell’anno corrente, visitando alcuni complessi abitativi Itea nella città di Rovereto. Quella dei sopralluoghi è un’attività ritenuta da sempre molto importante da questo Consiglio di amministrazione in quanto rappresenta un’occasione di ascolto e di confronto con gli inquilini e al tempo stesso un’opportunità per poter verificare da vicino le condizioni degli immobili e del patrimonio abitativo gestito dalla Società.