19.09 - venerdì 7 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Vicenda orso. Ho ricevuto alcune chiamate da parte dei media per commentare l’accaduto. Preciso che non intendo rilasciare ora nessuna dichiarazione se non quella del dolore e della solidarietà per chi è stato colpito.

Verrà’ il tempo di commentare e di approfondire.

°

Ugo Rossi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Misto)