TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI TP – INTENZIONI VOTO: « FDI 29,5% / PD 19,4% / M5S 16,0% / LEGA 9,5% / FI 6,3% » (RILEVAZIONI 11/1)

08.50 - sabato 13 gennaio 2024

Sondaggi elettorali TP: le intenzioni di voto e fiducia Meloni. FDI stabilmente primo partito. Poco da segnalare per quanto riguarda, infine, intenzioni di voto e fiducia nella premier. Sulle intenzioni di voto, Italia Viva rimane al di sotto della soglia di sbarramento, mentre Azione sfiora il 4% e si mette idealmente in scia di Forza Italia (al 6,3%). Fratelli d’Italia non perde colpi e con il suo 29,5% continua a mantenere la distanza di oltre 10 punti dal PD (19,4%) e dal M5S (16%). La Lega stabile al 9,5%. La coalizione di Sinistra Italiana/Verdi si aggrappa al 3,0%.