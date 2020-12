AMBROSI (LEGA): * SPETTACOLO: « APPROVATO ORDINE DEL GIORNO PER IL REGISTRO DI OPERATORI E PROFESSIONISTI, 3.921 SECONDO I DATI ISPAT DELL’ANNO 2016 »

“Mai come durante questa pandemia – e con la conseguente recessione economica – il rischio delle istituzioni è quello di lasciare indietro determinate categorie: una di queste, certamente esposta a detto rischio, è quella degli operatori e dei professionisti del mondo dello spettacolo, per supportare la quale già nello scorso Assestamento di Bilancio ho depositato un emendamento che istituisce un apposito fondo – pari a 500.000 euro -per lo stanziamento del quale l’Assessore Bisesti ha da poco deliberato i criteri attuativi. Questo è un ottimo punto di partenza, ma si può fare di più per questi lavoratori.

Per questo, in seno alla discussione sulla Manovra provinciale di bilancio, ho depositato una nuova Proposta di Ordine del giorno – la n. 35 – che si occupa del settore dello spettacolo, nel quale le professioni sono molteplici – sia artistiche che tecniche – e nel quale si trovano svariate forme di rapporto di lavoro, dalle ditte individuali, alle partite Iva, ai lavoratori assunti a chiamata, ecc. Nonostante ciò, diversamente da altre regioni, la Provincia di Trento non ha un registro aggiornato di questi professionisti che non sono certo poche: ben 3.921, secondo i dati ISPAT riferiti all’anno 2016.

Di qui la mia Proposta, che stabilisce una vera e propria batteria di impegni per la Provincia: dalla creazione di un registro dei soggetti e degli operatori del settore culturale, e in particolare per quanto riguarda l’ambito dello spettacolo, all’attivazione della rilevazione dei soggetti e degli operatori dell’ambito cultuale e dello spettacolo; dall’istituzione di percorsi formativi specifici per le professioni della cultura all’avvio di un rapporto stabile con le più importanti istituzioni formative di ambito nazionale per il settore dello spettacolo quali La Scuola del Piccolo Teatro di Milano, La Civica di Milano, l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico e a livello provinciale con Il Conservatorio e l’Università di Trento.

Il documento presentato ed oggi approvato, insomma, non riguarda genericamente la cultura o il mondo dello spettacolo, ma prevede impegni precisi e che, in termini di formazione e di accresciuta competitività, son certa gioveranno – anche in uno scenario post Covid, che speriamo arrivi al più presto – ad un settore che, anche se spesso non lo si considera, dà lavoro a migliaia di professionisti e va ben oltre il mero intrattenimento, configurandosi a tutti gli effetti come componente preziosa del nostro patrimonio, della nostra stessa Autonomia e della nostra storia. Conoscendo il pragmatismo di questa Giunta, non resta dunque ora che attendere, fiduciosi, l’attuazione dei contenuti di questa Proposta di Ordine del giorno che sono assai lieta di aver presentato, dando voce a lavoratori che spesso non ne hanno avuta”,

È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi.