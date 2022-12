CONSIGLIO PAT * “LOGOSMANIA“: « INAUGURATA A PALAZZO TRENTINI DAL PRESIDENTE KASWALDER LA MOSTRA D’ARTE, TRENTADUE LE OPERE ESPOSTE »

19.55 - martedì 06 dicembre 2022

Trentadue artisti x trentadue opere, un’agile carrellata tra tante sensibilità ed estetiche diverse, accomunate dall’espressione del logo e del logos, dell’immagine e della parola. Questo propone la VII Biennale d’arte dell’associazione F.i.d.a. (Federazione italiana degli artisti), soggetto culturale significativamente attivo in Trentino ma anche in Alto Adige, con una più che apprezzabile strutturazione regionale. La Presidenza del Consiglio provinciale, archiviata pochi giorni fa l’ottima esposizione delle opere scultoree del fassano Reinhold Cigolla, ha inaugurato poco fa questa rassegna negli spazi espositivi di palazzo Trentini a Trento, presente anche il vicecommissario del Governo, Massimo Di Donato.

La biennale di F.i.d.a. – l’ha detto anche il presidente Walter Kaswalder, facendo gli onori di casa, affiancato anche dall’assessore regionale Lorenzo Ossanna – è molto attesa dopo lo slittamento causa pandemia dell’edizione inizialmente prevista nel 2021. Dopo “Kosmos kairòs anthropos” (titolo appunto della VI edizione) ora ecco “Logos manìa | Logo Smània”, un’accattivante allitterazione che invita alla scoperta della fervida vena immaginativa ed espressiva di pittori, scultori e fotografi trentini e altoatesini (di lingua italiana).

Tanti gli spunti anche tecnici di interesse per chi ama l’espressione artistica. Luciana Antonello scrive con l’inchiostro giapponese su carta indiana fatta a mano; Stefano Benedetti propone immaginifiche visioni urbane con la videoart; Barbara Cappello prima fotografa e poi lavora con smalti, china e filo oro; Stefano Ghezzi mette mano a frese e scalpelli; Silvana Ippolito assemblea il bronzo e il cristallo; Sarah Mutinelli moltiplica singolari omini-nuvola utilizzando legno, pelle, ferro e acrilico; anche Valentina Niccolini rielabora (col pennarello) immagini fotografiche per contrapporre apparenza ad essenza; Luciano Olzer giunge poi alla vera e propria pittura fotografica, disegnando affascinanti geometrie luminose su fondo nero; Arianna Tait espone un’installazione green, fatta di juta, cortecce, rami e colla naturale. Molti davvero gli artisti con la macchina fotografica, vedere anche i nudi di Andrea Pozza e i landscape di Sergio Schiavini. Senza dimenticare, naturalmente, le molte opere che cercano e ottengono l’originalità pur con tecniche più classiche.

Ne esce uno spaccato vivo e affascinante di quanto sta succedendo negli atelier di pittori e scultori della nostra terra, condensato anche nel catalogo, che porta il contributo critico di Fiorenzo Degasperi e un testo introduttivo della presidente di Fida, Barbara Cappello (che poco fa ha voluto ringraziare Kaswalder per avere accolto l’iniziativa culturale della federazione). Proprio Degasperi ha fatto invece l’esegesi filosofica del titolo di questa rassegna: il riferimento a logo e logos come elogio della molteplicità dei linguaggi espressivi, opposto dell’appiattimento monotematico, dei manierismi, dei manicheismi.

Kaswalder evidenzia che proprio questo la sua Presidenza vuole perseguire: l’indagine sull’arte che matura in Trentino, la valorizzazione delle sue migliori espressioni, l’opportunità di incontrare il pubblico, con il valore aggiunto di trovarsi dentro la sede del parlamento dell’autonomia provinciale. E ben venga se poi alcuni degli artisti in mostra eguagliano o raggiungeranno il valore e la notorietà di altri pittori e scultori affiliati in passato a Fida, come Sartori e Winkler, Wolf e Senesi, Bonacina e Schweizer, solo per citarne alcuni.

Gli artisti invitati da F.i.d.a.:

Luciana Antonello, Daniela Armani, Stefano Benedetti, Matteo Boato, Paola Bradamante, Diego Bridi, Barbara Cappello, Mario Colombelli, Nadia Cultrera, Giovanna Da Por, Gianfranco Della Rossa, Enrico Farina, Stefano Ghezzi, Silvana Ippolito, Karla Klaser, Alessandro Lando, Francesca Libardoni, Laura Marcolini, Amedeo Masetti, Roberta Maule, Elisabetta Moretto, Sarah Mutinelli, Valentina Niccolini, Luciano Olzer, Aldo Pancheri Mariapia Pintarelli, Gino Pisoni, Mario Pontalti, Andrea Pozza, Sergio Schiavini, Arianna Tait.

Logos Manìa | Logo Smània

dal 6 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

a Palazzo Trentini, via Manci, 27 – Trento

Inaugurazione martedì 6 Dicembre 2022 alle ore 18:00

Orari: da lunedì a venerdì 09:30 | 18:30, sabato 09:30 | 12:30

Conferenza: “Ulisse tra le ombre: perdersi per ritrovarsi” del professor Davide Susanetti

Sala Aurora – Palazzo Trentini

martedì 13 Dicembre 2022 ore 17:30