LEGA – ALA (TN) * SENATO – VITALIZI: ZENDRI, « INVITIAMO IL PARTITO DELLE STELLE ALPINE A DIRE LA VERITÀ »

Oggi abbiamo appurato che il Segretario del PATT di Ala non è in grado di leggere nemmeno le notizie battute dalle agenzie di stampa ed in matematica non è preparato: non capisce infatti che su 5 componenti la maggioranza è data da 3 e non da 2.

Non è la prima volta che assistiamo a certe scorrettezze da parte del PATT. Per cui trasmetto anche il seguente testo con la speranza che lo leggano e lo capiscano: “Via libera della Commissione contenziosa del Senato all’annullamento della delibera del Consiglio di presidenza che, il 16 ottobre 2018, ha deciso il taglio dei vitalizi.

Nell’organismo, chiamato ad esaminare i ricorsi presentati dai senatori, tre sono stati i voti a favore e due i contrari, stando a quanto riferiscono fonti parlamentari. Per il ‘no’ (e quindi favorevoli al taglio) i due senatori della Lega, Simone Pillon e Alessandra Riccardi”.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere comunale di Ala Gianfranco Zendri