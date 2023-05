PAT * VIABILITÀ: « CHIUSURA CICLOPEDONALE DESTRA ADIGE TRA PONTE DI RAVINA E CASELLO AUTOSTRADALE TRENTO SUD (DA 22/5 AL 18/10)»

13.23 - mercoledì 17 maggio 2023

Chiusura della ciclopedonale in destra Adige tra il ponte di Ravina e il casello autostradale di Trento sud.Dal lunedì 22 maggio fino al 18 ottobre.

Dal lunedì 22 maggio fino al 18 ottobre 2023, e comunque fino a fine lavori, verrà chiusa temporaneamente al transito, sia per i veicoli che per i pedoni, la pista ciclopedonale Val d’Adige, in destra Adige, per circa 1300 metri, nel tratto tra il ponte di Ravina e il casello autostradale di Trento sud (dal km 31,000 al km 32,315) nel Comune di Trento.

Sarà segnalato sul posto il percorso alternativo che consentirà di by-passare la chiusura attraverso l’abitato di Ravina. Rimarrà rimane comunque fruibile la rete ciclabile comunale per raggiungere il bicigrill di Trento sud e proseguire sulla ciclovia provinciale. Il provvedimento di chiusura si rende necessario per consentire l’esecuzione di lavori di consolidamento dell’argine destro del fiume Adige da parte del Servizio Bacini Montani.