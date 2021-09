SEN. DE BERTOLDI (FDI) * SCADENZE DICHIARAZIONI REDDITI: « IL GOVERNO DEI MIGLIORI CONTINUA AD IGNORARE LE ESIGENZE DEI CONTRIBUENTI, CHIEDIAMO UNA PROROGA IMMEDIATA DI UN MESE »

Fisco. de Bertoldi (FdI): proroga di un mese delle scadenze per dichiarazioni redditi. “Il governo dei migliori continua ad ignorare le esigenze dei contribuenti e dei professionisti che devono lottare contro il tempo, senza neppure avere i decreti attuativi, ai fini di presentare le dichiarazioni dei redditi per coloro che intendono accedere ai fondi perequativi.

Solamente oggi è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il vecchio DPCM di proroga al 30 settembre. Una cosa inaudita! Chiediamo, quindi, una proroga immediata di almeno un mese, e l’immediata pubblicazione di tutti i chiarimenti operativi che necessitano ai fini di rendere attuative le disposizioni in oggetto. Si pensa a riformare il catasto, cioè ad aggravare di ulteriori imposte i cittadini italiani, e non si è neppure in grado di fornire tempestivamente le informazioni ai commercialisti per adempiere serenamente ai propri lavori. Fratelli d’Italia chiede invece che il Green pass, il work respect per tutti i commercialisti”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro.