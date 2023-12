A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « BRUNO TEDINO CONVOCA 22 GIOCATORI, PER LA GARA IN TRASFERTA CONTRO LA GIANA ERMINIO »

15.46 - sabato 2 dicembre 2023

Bruno Tedino convoca 22 giocatori per la gara in trasferta contro la Giana Erminio. Il tecnico Gialloblù: “Sono soddisfatto del lavoro svolto dalla squadra. La gara di domani non sarà semplice ma abbiamo le carte in regole per fare una buona partita. Il gruppo ha grande voglia di ripartire e lasciarsi alle spalle l’ultima sconfitta”.

Ad una settimana di distanza dalla gara casalinga contro l’AlbinoLeffe (1-2), il Trento scenderà nuovamente in campo. Gli uomini del tecnico Bruno Tedino saranno, infatti, di scena domani alle ore 18:30 allo ‘Stadio Città di Gorgonzola’ per affrontare, nella sedicesima giornata del girone di andata di Serie C NOW 2023/24, la Giana Erminio di Andrea Chiappella. Il tecnico del Trento Bruno Tedino ha convocato 22 giocatori. Non ci saranno: Armand Rada e Leon Sipos.

I CONVOCATI:

PORTIERI Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI Alberto Barison (1994); Filippo Ercolani (2003); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Pol Garcia Tena (1995); Davide Galazzini (2000); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI Christopher Attys (2001); Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Mattia Sangalli (2002); Sergiu Suciu (1990).

ATTACCANTI Emanuele Anastasia (1996); Cristian Pasquato (1989); Tomi Petrovic (1999); Giovanni Terrani (1994).

Queste le dichiarazioni di Bruno Tedino rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Giana Erminio: “Sono molto soddisfatto di come la squadra ha lavorato durante questa settimana. Mi auguro che quanto fatto possa essere utile per aiutare la squadra anche a livello mentale, così da evitare quanto accaduto nell’ultima gara contro l’AlbinoLeffe. In alcune partite abbiamo avuto dei cali. Non possiamo permettercelo. In un campionato difficile ed equilibrato, com’è questa Serie C, sono errori che si pagano. Non possiamo più regalare agli avversari, come fatto la scorsa settimana, la prima frazione di gioco. Rappresentiamo una società e una città e pertanto non dobbiamo mai abbassare la testa. Anzi, dobbiamo sempre dare il massimo per loro. La Giana Erminio è una squadra che ha qualità e che viene da tre vittorie consecutive. Sarà una partita complicata ma abbiamo tutti i mezzi per fare una buona gara. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire subito. Per ottenere un risultato positivo, sarà necessario avere in tutte le zone del campo una buona aggressività. I giocatori sono tutti a disposizione tranne Rada e Sipos”.

Qui l’intervista video integrale di Bruno Tedino:

https://www.youtube.com/watch?v=EDkywfzITg0

L’ARBITRO DELL’INCONTRO

La direzione di gara è stata affidata al Signor Giuseppe Maria Manzo della Sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Signor Matteo Gentile di Isernia e Signor Davide Di Dio di Caltanissetta. Quarto Ufficiale il Signor Daniele Benevelli di Modena.

LA PARTITA IN DIRETTA TV E ALLA RADIO

Su Sky Sport con la telecronaca affidata a Luca Pellegrini. Aggiornamenti live sulle frequenze di Radio Dolomiti.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 16a GIORNATA D’ANDATA

PRO PATRIA – ATALANTA U23 Sabato 2 Dicembre Ore 18.30

VIRTUS VERONA – TRIESTINA Sabato 2 Dicembre Ore 18.30

ALBINOLEFFE – PRO VERCELLI Domenica 3 Dicembre Ore 18.30

ALESSANDRIA – FIORENZUOLA Domenica 3 Dicembre Ore 16.15

ARZIGNANO V. – PERGOLETTESE Domenica 3 Dicembre Ore 18.30

GIANA ERMINIO – TRENTO Domenica 3 Dicembre Ore 18.30

MANTOVA – RENATE Domenica 3 Dicembre Ore 18.30

NOVARA – L.R. VICENZA Domenica 3 Dicembre Ore 14.00

PADOVA – LUMEZZANE Domenica 3 Dicembre Ore 18.30

PRO SESTO – LEGNAGO SALUS Domenica 3 Dicembre Ore 20.45

Foto di Michael Giacca