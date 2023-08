CIRCOLO TORBOLE * WINDSURF OLIMPICO: « MONDIALI “U21 IQFOIL“, ARGENTO PER SOFIA RENNA E BRONZO A MANOLO MODENA »

17.58 - domenica 27 agosto 2023

Argento e bronzo mondiali U21 iQFoil per gli atleti del Circolo Surf Torbole Sofia Renna e Manolo Modena. Domenica pomeriggio si sono conclusi a Silvaplana i mondiali Under 21 della classe Olimpica iQFoil: grande prestazione dei portacolori del Circolo Surf Torbole Sofia Renna e Manolo Modena, che hanno conquistato in un’autunnale giornata finale caratterizzata da vento da nord rafficato molto simile a quello del Garda Trentino in condizioni perturbate, rispettivamente la medaglia d’argento e di bronzo, grazie a delle medal series fantastiche, che è stato possibile seguire in streaming dal Circolo Surf Torbole con il tifo di casa. Bravissimo anche Leonardo Tomasini, giunto alle medal series come secondo, ma non passato in finale, cedendo il posto a Manolo Modena, che proprio in semifinale ha azzeccato un bordo, passando così alla finalissima per giocarsi il colore della medaglia. Grande Italia del windsurf olimpico, che oltre agli atleti del Circolo Surf Torbole ha schierato in finale l’altoatesina Linda Oprandi (quarta) e la romana Carola Colasanto (decima).