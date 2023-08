A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C”: CAMPIONATO: « IL 3/9 GIALLOBLÙ IN TRASFERTA CONTRO LA TRIESTINA » (CALENDARIO ANDATA-RITORNO 2023-2024)

17.45 - lunedì 7 agosto 2023

Il Trento debutta in trasferta contro la Triestina. Il campionato di Lega Pro comincerà il prossimo 3 settembre: i Gialloblù giocheranno in trasferta allo Stadio Nereo Rocco di Trieste contro la Triestina. La settimana seguente la prima partita al Briamasco contro l’Atalanta Under 23.

La Lega Pro ha sorteggiato i calendari della Serie C Girone A per la stagione 2023/2024. Il Trento darà avvio alla propria stagione il prossimo 3 settembre sul terreno dello Stadio Nereo Rocco di Trieste contro la Triestina. Nel secondo turno i Gialloblù saranno, invece, impegnati nell’incontro casalingo contro l’Atalanta Under 23, società che per la prima volta militerà nella terza lega nazionale. La terza giornata sarà in trasferta contro il Novara mentre la quarta in casa contro il Legnago Salus.

Il Direttore Sportivo dell’A.C. Trento 1921 Giorgio Zamuner ha così commentato il calendario: “Quest’anno diamo avvio al campionato con la partita contro la Triestina. Si tratta di una gara complicata, in casa di un avversario che, molto probabilmente, sarà uno dei protagonisti della nuova stagione. Dobbiamo continuare a lavorare e farci trovare pronti per il 3 settembre. La settimana seguente, affronteremo, nella prima gara casalinga, l’Atalanta Under 23. Sarà anche questa una gara difficile in quanto loro, pur essendo alla prima stagione in Serie C, hanno una rosa ricca di giovani interessanti e di prospettiva. La Serie C ci ha ormai abituato al fatto che non esistano partite semplici, anche quelle che ad agosto possono sembrare più “abbordabili”, in realtà non lo sono affatto. Non dobbiamo dare nulla per scontato ma anzi mettere tutto il nostro impegno in ogni gara che disputeremo”.

LE DATE

Il Campionato di Serie C 2023/2024 prenderà avvio domenica 3 settembre per terminare domenica 28 aprile 2024. La Lega Pro ha deciso anche i turni infrasettimanali che saranno: mercoledì 20 settembre, mercoledì 25 ottobre, mercoledì 14 febbraio e mercoledì 6 marzo. Fissato per sabato 23 dicembre, invece, il turno previsto in occasione delle Festività Natalizie mentre per domenica 31 dicembre la sosta. I playoff avranno inizio il 5 maggio 2024, mentre le sfide di andata e ritorno dei playout avranno luogo, rispettivamente, l’11 e il 18 maggio 2024. Per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie C il Primo Turno Eliminatorio si svolgerà mercoledì 4 ottobre, mentre, il Secondo Turno Eliminatorio mercoledì 8 novembre. Gli ottavi di finale mercoledì 29 novembre e i quarti mercoledì 13 dicembre. La semifinale d’andata avrà luogo mercoledì 24 gennaio mentre quella di ritorno mercoledì 28 febbraio. Il primo atto della finale è programmato per martedì 19 marzo mentre il match conclusivo martedì 2 aprile 2024.