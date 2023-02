FENALT TRENTINO * RSA: MOSER, “ RIFORMA UPIPA, IL NOSTRO SINDACATO ESCLUSO DAL TAVOLO PROGETTUALE “

13.26 - domenica 5 febbraio 2023

Entro maggio Upipa annuncia la riforma delle case di riposo

LA PROTESTA DI FENALT PER L’ESCLUSIONE DEL SINDACATO DAL TAVOLO PROGETTUALE

Fenalt, sindacato di maggioranza nelle case di riposo, esclusa dal tavolo di lavoro, teme una riforma di cui possano fare le spese i lavoratori.

Michela Chiogna, presidente di Upipa, l’unione provinciale delle case di riposo, ha annunciato entro maggio la riforma delle RSA trentine. Per metterla a punto, ha costituito da poco un tavolo di lavoro partecipato da Bruno Bolognani (Cisl medici), Giulia Zampedri (coordinatrice dei servizi di RSA per Opi), Katia Libardi (ordine dei fisioterapisti), Silvano Stefani (già direttore Apsp Pinzolo), Donatella Visentin (ordine dei medici), oltre che dai rappresentanti di Upipa.

Fenalt è il sindacato di maggioranza nelle case di riposo e Roberto Moser, vice segretario generale nonché responsabile del settore RSA, non riesce a trattenere il disappunto per non essere stato coinvolto in un’iniziativa che riguarda anche il futuro dei dipendenti:

“Nelle case di riposo del Trentino lavorano più di 4.000 operatori, tra infermieri OSS, ausiliari, addetti alla cucina, lavanderia, fisioterapia etc. È il colmo – protesta Moser – che il sindacato di maggioranza del settore debba apprendere dagli organi di stampa che UPIPA ha costituito un tavolo di lavoro che, fra l’altro, ha lo scopo di ragionare sulla valorizzazione del personale in termini di attrattività, professionalità, percorsi di carriera, retribuzioni e incentivi senza coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori. Mentre vi partecipa il rappresentante del sindacato dei medici e un direttore di Apsp in pensione!”.

Da anni Fenalt chiede un adeguato riconoscimento della professionalità degli operatori delle RSA proprio nell’ottica di migliorare il benessere organizzativo, la qualità del servizio e l’attrattività della professione:

“Ci chiediamo e chiediamo alla politica, in particolare all’Assessore provinciale alla sanità, Segnana, se sia a conoscenza di questo tavolo, se crede di poter prendere in considerazioni la proposta di riforma che ne uscirà, visto che al tavolo manca una presenza fondamentale: quella degli operatori. Sinceramente – continua Moser – siamo stanchi di questo doppio gioco che UPIPA fa da anni: accordi con la politica lasciando fuori il sindacato, accordi che ad oggi hanno reso il mondo delle RSA, per quel che riguarda i lavoratori, poco attrattivo. Basta guardare i risultati per rendersene conto: l’emorragia di infermieri e operatori. Che senso ha non coinvolgere il sindacato? Significa solo gettare le basi del conflitto!”

Fenalt rinnova la richiesta all’Assessorato di competenza di un tavolo di confronto con tutti gli attori presenti: “A sentire l’Assessore Segnana questo tavolo doveva partire in settembre del 2022 – conclude Moser – ma ad oggi non se ne sa nulla. Se saremo esclusi da una riforma che per ragione di costi sacrificherà gli interessi dei soggetti più fragili, ospiti e lavoratori, non resteremo sicuramente in silenzio!”.

*

Roberto Moser

Vicesegretario generale Fenalt