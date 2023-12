A.C TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « ANDREA TRAINOTTI ENTRA NEL “CLUB DEI 100“, DIVENTANDO AMBASCIATORE DEL CLUB GIALLOBLÙ »

16.01 - sabato 16 dicembre 2023

Andrea Trainotti entra nel Club dei 100. Il difensore classe 1993, arrivato a Trento nella stagione 2019-2020, entra nel Club nato dall’idea dell’Associazione Italiana Calciatori e di Lega Pro, diventando così Ambasciatore del Club gialloblù.

Firenze Il Club dei calciatori simbolo delle società di Serie C NOW si arricchisce di nuovi nomi. Tra loro anche quello del Capitano del Trento, Andrea Trainotti. Il difensore classe 1993, dal suo arrivo in gialloblù nella stagione 2019-2020, ha collezionato 114 presenze con la maglia aquilotta.

Il “Club dei 100 e dei 300”, nato nel 2019 da un’idea dell’Associazione Italiana Calciatori e di Lega Pro, celebra i calciatori “bandiera” che rappresentano al meglio lo spirito di una categoria legata al territorio ed alla storia del campionato. I due “club” sono composti da calciatori che hanno militato in tutti i campionati di Serie C e che hanno o raggiunto almeno 100 presenze con lo stesso Club (Ambasciatori del Club / Club dei 100) o 300 presenze nei campionati di Serie C (Ambasciatori di Serie C / Club dei 300). In totale, i nuovi ambasciatori dei Club, che hanno dunque totalizzato un numero minimo di 100 presenze con lo stesso Club, sono 17 e appartengono a 9 società di Lega Pro.

Complimenti ad Andrea Trainotti che da oggi fa parte del Club dei 100!

Questi i nuovi calciatori nel Club dei 100

Manuel Antoniazzi, Riccardo Casini, Ivo Molnar (Arzignano Valchiampo), Giacinto Allegrini, Giancarlo Malcore, Luca Russo (Audace Cerignola), Angelo D’Angelo (Avellino), Matteo Marotta, Fabio Perna, Daniele Pinto (Giana Erminio), Riccardo Della Quercia, Simone Mercorelli (Pineto), Andrea Trainotti (Trento), Antonio Cinelli (Vicenza), Manuel Daffara, Domenico Danti (Virtus Verona), Stefano Rossoni (Vis Pesaro).