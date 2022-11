PAT * AGRICOLTURA: « FUGATTI E ZANOTELLI SOSTENGONO LA PETIZIONE DI COLDIRETTI, CONTRO IL CIBO SINTETICO »

17.12 - martedì 22 novembre 2022

Fugatti e Zanotelli sostengono la petizione di Coldiretti contro il cibo sintetico. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e l’assessore all’agricoltura, Giulia Zanotelli hanno sottoscritto la raccolta firme di Coldiretti che punta a promuovere una legge che vieti produzione, uso e commercializzazione del cibo sintetico in Italia. “I prodotti della nostra tradizione fanno parte del patrimonio culturale del territorio, sono garanzia di salubrità e favoriscono la valorizzazione dei contesti agricoli anche in chiave turistica” sono le parole dell’assessore Zanotelli.

Secondo gli esponenti della Giunta, non è pensabile che il Made in Trentino venga messo a rischio: “Prosegue dunque l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere i diversi comparti della nostra agricoltura. In una fase complessa come quella attuale, continuiamo a scommettere su innovazione tecnologica e ricerca”. L’assessore Zanotelli evidenzia dunque la necessità di “formare e informare sempre più la nostra comunità, partendo dalle giovani generazioni, su cosa significhi consumare prodotti locali: preservare l’agricoltura nelle nostre valli e garantire la continuità delle nostre aziende, acquistare prodotti di qualità e sicuri, difendere ciò che siamo e la nostra storia”.