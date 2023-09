CARLO MAZZONI * PREVISIONE COMPOSIZIONE CONSIGLIO PAT: « FDI 6 SEGGI – LEGA 6 – CIVICA 4 – PATT 4 / LISTA FUGATTI 2 / FASSA 1 / DIVINA 1 — PD 3 / CAMPOBASE 2 / ONDA 2 / M5S 1 / CASA.EU 1 / LISTA VALDUGA 1 – SINISTRA-VERDI 1 »

18.25 - venerdì 15 settembre 2023

Egregio direttore Franceschi,

mi sono finiti in mano alcuni sondaggi, che preferirei definire opinioni, o meglio illusioni, circa il risultato delle prossime elezioni provinciali. Al di là della straordinaria esplosione dei consensi del PD che tutti i commentatori non vedono, e la stima in eccesso sui partiti del terzo Polo, tali opinioni mi sembrano permeate anche di un certo pressappochismo nella traduzione tra i dati reali e i seggi.

Il metodo espresso dalla legge provinciale sulle elezioni è molto chiaro e le previsioni di qualsivoglia tipo devono tenerne conto nella distribuzione dei seggi. A mia volta le allego un sondaggio che ho appena effettuato nel mio condominio e mi permetto di proporglielo certo che si avvicinerà molto di più alla realtà degli amici di sinistra e del terzo polo che stanno facendo girare la loro rosea previsione. Dimenticavo: finalmente, a 36 giorni dal voto il candidato Valduga ha ritenuto opportuno dimettersi da sindaco di Rovereto. Bontà sua.

*

Carlo Mazzoni ( Trento)