ROSSATO (FDI) * BY-PASS TRENTO: « MONITORAGGIO QUALITÀ ARIA IN VIA LAVISOTTO, CI DICANO DOV’È POSIZIONATA LA STAZIONE MOBILE DI RILEVAMENTO »

18.35 - martedì 8 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Appa e monitoraggio della qualità dell’aria nei pressi del cantiere del Bypass, Rossato (FdI): “stazione mobile di rilevamento attualmente posizionata in via Lavisotto? Ci dicano dov’è, quali parametri analizza e rendano consultabili i dati in tempo reale da parte della popolazione”

Prendo atto delle dichiarazioni ufficiali di Appa apparse nelle scorse ore sulla stampa locale, dalle quali risulta che la qualità dell’aria nell’area del cantiere del bypass ferroviario di Trento è sotto controllo e costantemente monitorata. Sempre in base a quanto dichiarato da Appa alla stampa, quasi un anticipo di risposta all’interrogazione in merito che ho depositato nella giornata di lunedì 07 agosto, ho appreso notizia della presenza di una stazione di rilevamento mobile, quindi presumo su un mezzo a motore che attualmente sarebbe posizionata in via Lavisotto e impegnata nel monitoraggio delle attività di bonifica in questo momento concentrate a nord del cantiere del bypass.

Ebbene, questa mattina a seguito della lettura delle dichiarazioni di Appa mi sono recata in via Lavisotto andando avanti e indietro in macchina più volte, ma centraline mobili personalmente non ne ho notate. Credo sia giunto il momento di smetterla di continuare con un tira e molla che oggettivamente ha stufato.

In relazione a quest’opera ho sempre chiesto la massima trasparenza nei confronti della popolazione, ecco perché ritengo che nel caso specifico delle aree sensibili che si affacciano o che sono nelle vicinanze di via Lavisotto e di conseguenza del cantiere (Campo Coni, campo sportivo, strutture per l’infanzia e scuola primaria), debbano essere predisposti dei punti di rilevamento della qualità dell’aria che informino in tempo reale la popolazione relativamente a quali parametri vengono rilevati, nonché la loro concentrazione.

I cittadini hanno il diritto di sapere la qualità dell’aria che respirano!

Sempre nella giornata di oggi, mi sono giunti dei filmati relativi a quelle che paiono chiazze di sostanze oleose sulla superficie del Rio Lavisotto e testimonianze dirette da parte di alcuni cittadini di un odore acre in prossimità del cantiere per la bonifica delle rogge.

Alla luce di tutto questo e di tutto quanto avvenuto negli scorsi mesi, mi sento Istituzionalmente in dovere di chiedere e pretendere che venga fatto il massimo per la tutela della popolazione.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia