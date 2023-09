DOLOMITI SUPERSKI * STAGIONE INVERNALE 2023-2024: « IN PISTA DAL 25/11, INVESTIMENTI PER 110 MILIONI E NOVITÀ SU “L’INNEVAMENTO PROGRAMMATO“ »

14.56 - mercoledì 13 settembre 2023

Quando la stagione estiva di Dolomiti Supersummer 2023 entra nella fase “colorata” dell’autunno, con i boschi che si trasformano in un vortice di colori, i prati si tingono d’oro e il cielo riflette di un profondo blu, è tempo per annunciare alcune novità per la stagione invernale 2023-24 di Dolomiti Superski, che, dal punto di vista organizzativo è praticamente alle porte.

In pista dal 25 novembre 2023.Tradizionalmente, i primi comprensori sciistici delle Dolomiti apriranno l’ultimo sabato di novembre, ovvero il 25/11/2023, mentre gli altri seguiranno man mano fino all’apertura ufficiale il 05 dicembre 2023. Saranno nuovamente quasi 5 mesi di stagione sulle piste dei 12 comprensori di Dolomiti Superski, che termineranno verso metà aprile, mentre singole zone terranno aperto fino al 1° maggio, condizioni meteo e di innevamento permettendo.

Investimenti e novità. La propensione agli investimenti delle società funiviarie affiliate a Dolomiti Superski è stata confermata anche quest’anno, così da tenere alto il livello di qualità del servizio al cliente, impiegando le più avanzate tecnologie presenti sul mercato. Il volume degli investimenti per il 2023-24 ammonta a 110 milioni di Euro circa. “Anche quest’anno gli impiantisti di Dolomiti Superski hanno fatto i compiti a casa, come è nella tradizione ormai da sempre, per essere pronti al confronto con i competitors internazionali. I nostri clienti sono al centro dell’attenzione e ogni anno ci impegniamo per poter loro proporre qualcosa di nuovo” così Andy Varallo, Presidente di Dolomiti Superski. In termini di “hardware”, quest’anno il focus è rivolto soprattutto ai sistemi di innevamento programmato, sempre più importanti per garantire la puntualità delle stagioni e la qualità costante delle piste durante l’arco della giornata e della stagione stessa.

Si aggiungono quattro impianti di risalita, che andranno a sostituire impianti esistenti e oramai obsoleti. Il fiore all’occhiello della stagione invernale 2023-24 è la nuova cabinovia a 10 posti con stazione intermedia “Plose 1+2” che collega la località di Sant’Andrea sopra Bressanone con l’area sciistica Plose nel comprensorio di Rio Pusteria – Bressanone in Alto Adige. Nel comprensorio Civetta in Veneto, la nuova seggiovia quadriposto fissa “Casera dei Zorzi – Cornia” sostituisce l’omonima seggiovia biposto, andando a snellire notevolmente il collegamento tra le aree sciistiche di Zoldo e Palafavera in Provincia di Belluno. In Val Gardena è stata sostituita la sciovia “Cendevaves” a Monte Pana (Santa Cristina) con un impianto nuovo dello stesso tipo, mentre la stessa operazione è stata fatta anche nel comprensorio 3 Cime Dolomiti con la sciovia “Heinrich Harrer – Hawaii” a Sesto/Moso.

In termini di “software” è in fase di ultimazione la nuova App My Dolomiti, strumento mobile che è diventato parte integrante della vacanza sulla neve delle Dolomiti, con numerosi servizi integrati e utilità per orientarsi al 100% nella destinazione sciistica più vasta al mondo. La nuova utility sarà disponibile da metà novembre e verrà presentata a parte con maggiori dettagli.

Nuovo calcolatore prezzi e convenienza garantita. Sul sito internet di Dolomiti Superski è disponibile il nuovo calcolatore prezzi per gli skipass, che si ispira alla tipologia già sperimentata dai siti turistici più conosciuti a livello mondiale. Il vantaggio per il cliente è l’immediatezza delle informazioni, che per ogni giornata e periodo di calendario comunica il prezzo dello skipass, a seconda della precedente scelta dell’ambito di validità (singolo comprensorio o Dolomiti Superski) e della persona (adulto, junior, senior o bambino). In base alla durata dello skipass scelta sul calendario, il sistema comunica il prezzo esatto, comprese le riduzioni per l’età, le giornate plurime e lo sconto online. Così l’utente vede il costo esatto dello skipass, comprese eventuali agevolazioni. Inoltre, anche quest’anno, chi acquista lo skipass tramite il negozio online di Dolomiti Superski con almeno due giorni di anticipo, avrà uno sconto immediato del 5% (maggiori dettagli su dolomitisuperski.com). Restano in vigore anche le altre agevolazioni di Dolomiti Superski che ormai da anni garantiscono la convenienza specialmente per le famiglie con bambini.

Infatti, i bambini con meno di 8 anni sciano gratuitamente, se un adulto accompagnatore acquista contestualmente la stessa tipologia di skipass (escluso lo stagionale et al.) mentre gli junior con meno di 16 anni godono di uno sconto incondizionato del 30% sul prezzo di listino adulti. Rimangono anche le combinazioni famiglia per gli skipass stagionali con notevoli risparmi per famiglie numerose, nonché i vantaggi riservati ai supersenior (nati nel 1953 o prima). Sono state confermate anche le promozioni di inizio e fine stagione, con il “Dolomiti Superpremière” con 4 giorni di alloggio e skipass al prezzo di 3 (o 8 giorni al prezzo di 6) da inizio stagione al 23/12/2023 e i “Dolomiti Springdays” nella versione L con 7 giorni di alloggio al prezzo di 6 e 6 giorni di skipass al prezzo di 5 (dal 16/03-01/04/2024) e nella versione S con 4 giorni di alloggio e skipass al prezzo di 3 (dal 02/04/2024 al termine della stagione nel relativo comprensorio).

Calcolatore prezzi: https://www.dolomitisuperski.com/it/Skipass/Prezzi

Prezzi 2023-24

Per la stagione sciistica 2023-24 sono stati definiti i seguenti prezzi skipass (versione Dolomiti Superski):

– Giornaliero adulto: 72,00 Euro in Stagione, 80,00 Euro in Alta Stagione

– 6 giorni adulto: 363,00 Euro in Stagione, 404,00 Euro Alta Stagione

– Stagionale adulto: 925,00 Euro in prevendita fino al 24/12/2023 (dopo costa

990,00 Euro)

– Stagionale Junior under 16: 620,00 Euro

– Stagionale Kids under 8: 295,00 Euro

(Stagione dal 25/11-23/12/2023 e dal 07-27/01/2024 e dal 02/04 a fine stagione 2024)

(Alta Stagione dal 24/12/2023-06/01/2024 e dal 28/01-01/04/2024)

I numeri di Dolomiti Superski

Superficie totale Dolomiti Superski ca. 3.000 km2

Comprensori sciistici 12

Cortina d’Ampezzo, Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena/Alpe di Siusi, Val di Fassa/Carezza, Arabba-Marmolada, Tre Cime Dolomiti, Val di

Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle, Rio Pusteria-Bressanone, Alpe Lusia-San

Pellegrino, Civetta

Snowpark, family fun line, cross line 58

Numero impianti di risalita 450

Km di pista totali 1.200

Numero complessivo piste 890

Numero totale generatori di neve 6.000

Numero bacini e vasche per raccolta idrica 190

Potenza totale impianti di innevamento 100 MW

Tipologia piste Blu: 40 %

Rosso: 46 %

Nero: 14 %

Numero di persone trasportate all’ora 670.000

Numero complessivo gatti delle nevi 350

Punti vendita skipass principali 75