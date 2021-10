SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA (TN) * STAGIONE INVERNALE 2021/22: « IN ARRIVO “STARPASS“, VALE COME “SALTA CODA” IN BIGLIETTERIA E SI ACCEDE DIRETTAMENTE AI TORNELLI »

La pandemia ha segnato il turismo ma non ha fermato la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta che, dopo lo stop dell’inverno scorso, annuncia la stagione 2021/2022 all’insegna delle novità. Oltre agli impianti rinnovati e, prima in Italia, Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, lancia l’innovativo sistema di ticketing, con l’introduzione di Starpass, la tessera “pay per use” (paghi quanto scii) e il dynamic pricing (prezzo dinamico) sui biglietti.

Starpass è molto di più di una tessera perché ti permette di pagare in base al suo utilizzo e di accedere alla scontistica che varia tra l’80% e la gratuità degli impianti, se superi determinati livelli di spesa. Dal prossimo inverno, a Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida-Marilleva, i prezzi dei biglietti non sono più fissi, ma dinamici, grazie al nuovo sistema di vendita/acquisto che va incontro alle esigenze dello sciatore contemporaneo.

Due formule diverse di ticketing ma un unico obiettivo: premiare lo sciatore che sceglierà la Skiarea Campiglio e le meravigliose piste del Comprensorio sciistico delle Dolomiti di Brenta.

Ma andiamo con ordine.

*

Stagionale addio, arriva “Starpass”

Lo stagionale tradizionale, ovvero la tessera valida per tutta la stagione a prescindere da quanto sciavi, va inarchivio. Al suo posto arriva “Starpass”, tessera di nuova generazione, molto di più di una comune “pay per use” perché ti assicura anche una doppia convenienza.

Nel dettaglio, la tessera Starpass è semplice e i vantaggi automatici.

“Starpass” si acquista online (www.mypass.ski o tramite l’appmypass) ed è associato alla tessera “MyPass Ski” (dal costo annuale di 10 euro). Una volta effettuato l’ordine, Starpass arriva direttamente a casa tua o in alternativa potrà essere ritirato presso alcune biglietterie della Skiarea.

Quando arrivi agli impianti della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, Starpass vale come “salta coda” in biglietteria e accedi direttamente ai tornelli.

Sciatori e snowboarder non pre-pagano più l’abbonamento a inizio stagione, non hanno bisogno delle casse e, per cominciare, hanno uno sconto garantito fino all’8% durante tutta la stagione invernale e per tutte le sciate. Una volta superata la prima soglia di spesa (600 euro), nella Skiarea Campiglio sciare sarà scontato dell’80%; raggiunta la seconda soglia (800 euro) gli impianti di risalita saranno gratuiti.

Starpass adotta il sistema di MyPass Ski che ti addebitasolo il tempo effettivamente sciato perché riconosce il primo e l’ultimo accesso al varco elettronico. In base all’intervallo di tempo tra i due passaggi, addebiterà la tariffa più conveniente applicata dal comprensorio durante la giornata trascorsa sugli sci, se solo due ore paghi solo due ore.

Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta non dimentica i clienti estivi. Al raggiungimento della prima soglia di 600 euro contribuiscono anche i biglietti degli impianti di risalita acquistati durante l’estate precedente. Da noi inizi a sciare fin dall’estate!

*

Il giornaliero e i plurigiornalieri online: più qualità, meno quantità

Il prezzo dello skipass giornaliero e plurigiornaliero non è più fisso, ma dinamico, un po’ come i biglietti aerei. Se acquistato in anticipo e online, lo skipass avrà un prezzo vantaggioso, scontato fino all’20% (a seconda della stagionalità), rispetto al ticket acquistato sul posto il giorno stesso, che poi aumenterà seguendo l’avvicinarsi della capienza massima delle piste e degli impianti della Skiarea.

Il prezzo migliore include anche l’assicurazione “Skipass Protetto” che rimborserà lo sciatore qualora, all’ultimo momento, dovesse rinunciare alla giornata di sci. I motivi, comprovati, sono contemplati nella polizza assicurativa che include anche il contagio da COVID19 e la quarantena fiduciaria.

Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta ha scelto, in anticipo su tutti, di investire sulla qualità dell’esperienza sci, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della soddisfazione dell’ospite-sciatore e della sicurezza sulle piste.

In settimana bianca con la formula “Cinque su sette”: sci e molto di più

Il settimanale nella Skiarea, nella declinazione “Cinque su sette”, rivoluziona il concetto stesso di skipass tradizionale, grazie all’integrazione con le top experience, promosse dalle Aziende per il Turismo Madonna di Campiglio e Val di Sole.

A Madonna di Campiglio, Pinzolo e Folgarida-Marilleva, la vacanza bianca è soprattutto sci, ma non solo. Lo conferma il nuovo skipass settimanale “made in Skiarea Campiglio” che apre lo sguardo con una visione a 360° sulle destinazioni turistiche del Trentino e rende la vacanza sulla neve ancora più appagante.

Sull’intera settimana di vacanza, il turista può scegliere 5 giorni per sciare, gli altri 2 da dedicare anche alle esperienze sul territorio, grazie anche agli impianti di risalita.

Il turista potrà quindi alternare alle piste da sci, la romantica passeggiata lungo i sentieri innevati o scegliere una delle top experience invernali, pensate in esclusiva per lui, alla ricerca dell’anima alpina di Madonna di Campiglio, di Pinzolo e della Val di Sole.

*

Il battesimo invernale della nuova cabinovia Fortini – Pradalago

L’emergenza Covid 19 ha tolto lo scorso anno la gioia di vedere in azione la nuova cabinovia Fortini – Pradalago. L’attesa però è finita e nella stagione invernale 2021/2022 è pronta ad aprire i propri tornelli agli sciatori della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta.

Il nuovo impianto conta su vetture da 10 posti riscaldate e migliora l’integrazione tra le ski area Fortini e Grosté, grazie alla stazione di partenza che sarà posizionata dalla parte opposta della strada rispetto a quella dell’attuale seggiovia, nei pressi delle partenza della cabinovia che porta al Grosté. Il ponte che collega i due versanti sarà così utilizzato solo in una direzione, ovvero da chi vuole riprendere il nuovo impianto (o quello che sale in direzione opposta) al termine della pista Pradalago.

L’impianto sostituisce la lunga seggiovia quadriposto, già veloce e relativamente moderna ma non più adeguata all’intenso passaggio di sciatori in quella parte della ski area dolomitica.

Il nuovo bar ristorante Alpe Daolasa ed il restyling delle piste Panoramica e delle Rocce

A Folgarida Marillevail nuovo bar ristorante Alpe Daolasa (già Ristorante Bar “Quota 2045”), che sorge all’arrivo della telecabina Daolasa 2, è pronto ad accogliere i clienti con un nuovo stile, più contemporaneo e glamour.

L’accesso all’edificio è agevolato da due scale mobili funzionali e attrattive, che permettono di raggiungere i locali, inclusa l’ampia terrazza esterna con oltre 400 metri quadrati di superficie,che consente di godere dello splendido panorama delle Dolomiti di Brenta.

Le piste Panoramica e Delle Rocce sono state ampiamente riviste, ponendo particolare attenzione all’aspetto naturalistico ed ambientale, al fine di offrire agli sciatori tracciati sempre nuovi e più ampi, e con la neve sempre garantita, grazie al sistema di innevamento programmato completamente nuovo.

Il nuovo “laghetto” di Grual a Pinzolo pronto per una stagione invernale con neve garantita

A Pinzolo lavori al bacino di accumulo Grual si sono conclusi e il nuovo “laghetto” si presenta completamente integrato nell’ambiente al cospetto delle Dolomiti di Brenta, pronto a garantire l’acqua necessaria per produrre la neve in vista della prossima stagione invernale.

Scarica l’app Qoda e azzeri i tempi di attesa

La tua giornata sugli sci inizia con Qoda, la app mobile che ti permette di scegliere l’impianto al quale vuoi accedere e di metterti in coda virtualmente! Grazie alla prenotazione accedi agli impianti in pochi minuti, in modo facile e veloce.

Qoda ti avverte quando è il tuo turno ed eviti così i tempi di attesa alla partenza degli impianti.

L’app Qoda aggiorna anche in tempo reale l’utente sull’andamento dei flussi, sugli impianti di risalita, presso i rifugi e i noleggi aderenti del comprensorio sciistico.

Il servizio è attivo in contemporanea all’apertura degli Impianti.

Maggiori info qui:

“Io AMO sciare”, lo sci è passione responsabile

La Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta lancia l’iniziativa “Io AMO Sciare” per lo sci in sicurezza e dove ad ogni lettera della parola AMO corrisponde un’azione responsabile degli sciatori:

Acquisto lo Skipass online

Mi metto in Qoda.app

Osservo le regole anti-Covid (green pass, mascherina chirurgica e distanziamento).

*

Sciare in sicurezza al 100%.

Lo scorso settembre è stato sottoscritto il protocollo per la riapertura delle aree sciistiche e per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici. Valido in tutta Italia, è stato firmato da Anef (Associazione nazionale esercenti funiviari), Federfuni (Associazione italiana aziende ed enti proprietari e/o esercenti il trasporto a fune in concessione), Fisi (Federazione italiana sport invernali), Collegio nazionale maestri di sci e Scuola italiana sci. Per accedere agli impianti e alle piste è necessaria la Certificazione verde (“Green pass”) Covid-19 ed è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica o superiore (Ffp2) sugli impianti di risalita e negli spazi comuni.

La capienza di funivie e seggiovie (con cupole paravento chiuse) sarà ridotta all’80% della capienza massima, mentre le seggiovie aperte potranno avere la capienza del 100%. Altro obbligo è il distanziamento di almeno 1 metro. I gestori degli impianti garantiranno la pulizia e la sanificazione sistematiche degli ambienti.

Il protocollo è in fase di valutazione da parte del Governo e del Comitato Tecnico Scientifico.

Segui @campigliodolomiti per conoscere la data di apertura degli impianti appena sarà comunicata.

Visita il sito web www.ski.it per acquistare il tuo skipass.

Ora siamo davvero pronti per tornare in pista!