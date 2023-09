“DOLOMITI PAGANELLA BIKE“ * “MTB TALKS 2023“ « LA PRIMA E UNICA CONVENTION INTERNAZIONALE DI MOUNTAIN BIKE IN ITALIA, AD ANDALO (7-8/10) »

13.56 - mercoledì 13 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Dolomiti Paganella Bike, in collaborazione con Bike Connection Agency, Trentino Marketing e Andalo Vacanze presenterà l’edizione 2023 di MTB Talks, la prima e unica convention internazionale di mountain bike ospitata in Italia.

Dopo la pausa del 2022, il 7 e 8 ottobre Andalo ospiterà di nuovo in presenza la terza edizione degli MTB talks, questa volta incentrata sul tema “Riding through change”. Grazie ai numerosi relatori internazionali e italiani si esplorerà come oggi l’industria del turismo in MTB si stia evolvendo per far fronte alle molteplici sfide emerse negli ultimi anni. Uno scambio di idee e prospettive su come la mountain bike possa diventare il catalizzatore per lo sviluppo di nuove forme di turismo più sostenibile, superando problemi come la stagionalità, i cambiamenti climatici, la mancanza di infrastrutture o lo sfruttamento eccessivo di aree specifiche.

Due giorni di programma esclusivo con presentazioni tenute da illustri relatori che rappresentano alcune delle destinazioni MTB più all’avanguardia del mondo, per ascoltare i loro successi e le loro sfide. A fine convegno, durante l’happy hour sarà possibile incontrare gli operatori del settore e gustare insieme Pizza Party e Birre Artigianali Trentine, in attesa di una seconda giornata ricca di stimolanti workshop e, naturalmente, di pedalate sui sentieri di classe mondiale del Dolomiti Paganella Bike Park.

Oltre ai prestigiosi relatori provenienti da Canada, Germania, Olanda e Italia, resta da annunciare un’ultima sorpresa per il programma di sabato 7 Ottobre. Rimanete sintonizzati per conoscerla in anteprima!

Tra le novità di quest’anno, il supporto tecnico dei partner tecnici Crankbrothers e Merida. Entrambi sponsor della Dolomiti Paganella Bike Area, saranno presenti agli MTB Talks con omaggi per tutti i partecipanti! Merida sarà inoltre presente con una flotta di E-MTB, messe a disposizione durante il workshop di domenica 8 ottobre sui sentieri di Andalo, insieme a Ezio Cattani di Danger Zone Trail Solution – Dolomiti Paganella.

Il programma dell’evento prevede:

Sabato 7/10

Arrivi e check-in

11-13 interventi relatori

13:00-14:00: pranzo

14-16 interventi relatori

16-16:30 coffee break

16:30-17:30 sessione congiunta (con sorpresa!)

19:00 pizza party al The Cave Trail Center

Domenica 8/10

Workshop sui trail

Pranzo in Bike Chalet

Riding (opzionale – Bikepass non incluso nell’iscrizione)

L’elenco dei relatori di MTB Talks 2023

Darren Kinnaird – Crankworx (Whistler, BC, Canada)

Luca Ladinetti – Bologna Mountain Bike Area (BOM.BA)

Elmar Keineke – Marketing Manager Fox Factory

Berrie van de Kolk – Leoganger Bergbahnen (impianti di risalita Leogang)

Crew MOWI – APP ufficiale di Dolomiti Paganella Bike

Le iscrizioni sono aperte, prenota il tuo biglietto ora! L’iscrizione comprende l’iscrizione al congresso, i pasti di sabato, e il workshop di domenica.

Vi ricordiamo che per i partecipanti a MTB Talks 2023 sarà possibile prenotare la sistemazione in hotel o appartamento a prezzi convenzionati tramite il portale Dolomiti Paganella Booking.

Qui il programma completo dell’evento e il link per l’iscrizione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mtb-talks-2023-673603124077