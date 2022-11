PAT * PALAFITTE DI FIAVÉ: « NATALE AL MUSEO, IL 3/12 IL PRIMO APPUNTAMENTO “TRAME E TINTURE PREISTORICHE »

13.01 - giovedì 24 novembre 2022

Natale al Museo delle Palafitte di Fiavé: aperture straordinarie, laboratori e attività per famiglie.Sabato 3 dicembre il primo appuntamento “Trame e tinture preistoriche”. Il periodo natalizio sarà occasione di aperture straordinarie per il Museo delle Palafitte di Fiavé che nel mese di dicembre sarà visitabile nei giorni di sabato, domenica e nei festivi (escluso il 25 dicembre) dalle ore 13 alle 18. Per arricchire l’esperienza di visita il museo propone un calendario di laboratori per famiglie e attività ricreative per adulti che permetteranno di conoscere, cimentandosi in prima persona, antiche tecniche e saperi dei nostri antenati di 3.500 anni fa.

Il primo appuntamento “Trame e tinture preistoriche”, in programma sabato 3 dicembre alle ore 14.30, è rivolto agli adulti e prevede un laboratorio pratico e dimostrativo di filatura, tintura naturale e realizzazione di intrecci attestati in epoca preistorica. Le iniziative, volte alla valorizzazione del patrimonio archeologico di Fiavé, sono curate dai Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali e realizzate in collaborazione con l’Ecomuseo della Judicaria e la Biblioteca di Valle delle Giudicarie Esteriori. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione al numero telefonico 3351578640.

Le attività proseguono domenica 4 dicembre con il laboratorio per famiglie “L’officina della lana cotta” alla scoperta della lana e dei suoi molteplici utilizzi per realizzare un decoro natalizio. È pensato per i più piccoli, giovedì 8 dicembre, “Racconti attorno al focolare”, un laboratorio per creare un piccolo albo illustrato ispirato ai reperti esposti nel museo e ad alcuni albi illustrati tratti dalla nuova guida bibliografica per genitori e futuri lettori “Nati per leggere Trentino”. Sabato 10 dicembre “Paesaggi stampati” prevede lo svolgimento di attività pratica e dimostrativa di alcune tecniche di stampa homemade per gli adulti mentre i bambini dai 5 anni di età saranno impegnati in un laboratorio di stampa creativa.

“Quando le cattedrali erano verdi” è il laboratorio per famiglie in programma domenica 11 dicembre per realizzare e decorare uno scacciapensieri con materiali e tecniche documentati nei villaggi preistorici di Fiavé. Sabato 17 dicembre si terrà “Magie con la carta” un’attività pratica e dimostrativa per adulti per creare e decorare con la carta. Golosi e non golosi potranno partecipare, domenica 18 dicembre, al laboratorio per famiglie “Dolce come il miele” per scoprire ingredienti (e possibili ricette) presenti nei villaggi preistorici di Fiavé. Non mancherà una parte pratica che vedrà l’utilizzo di copie di frullini preistorici per realizzare un piccolo panetto di burro da impastare con altri speciali ingredienti preparati al momento. La rassegna si conclude venerdì 30 dicembre con “C’era una volta nel 2022 a.C.”, un laboratorio per famiglie per salutare il vecchio anno assieme agli abitanti dei villaggi preistorici di Fiavé. Attraverso la lettura di un racconto animato, grandi e piccini potranno rivivere con la fantasia un immaginario momento di festa palafitticola realizzando con diverse tecniche alcuni motivi decorativi documentati negli scavi archeologici di Fiavé – Carera.

Il programma

Sabato 3 dicembre 2022 ore 14.30

Metti un sabato al museo. Attività ricreative per adulti

Trame e tinture preistoriche

Laboratorio pratico e dimostrativo di filatura, tintura naturale e realizzazione di intrecci attestati in epoca preistorica.

Domenica 4 dicembre 2022 ore 13-18

#domenicalmuseo ingresso libero

Domenica 4 dicembre 2022 ore 14.30

L’officina della lana cotta

Laboratorio per famiglie alla scoperta della lana e dei suoi molteplici utilizzi per realizzare un decoro natalizio. Attività adatta per bambini dai 6 anni. In collaborazione con la Biblioteca di Valle delle Giudicarie Esteriori.

Giovedì 8 dicembre 2022 ore 14.30

Racconti attorno al focolare

Laboratorio per famiglie per creare un piccolo albo illustrato ispirato a uno o più reperti esposti in museo e ad alcuni albi illustrati tratti dalla nuova guida bibliografica per genitori e futuri lettori “Nati per leggere Trentino”. Attività adatta per bambini dai 4 anni. In collaborazione con la Biblioteca di Valle delle Giudicarie Esteriori presso la quale è esposta la mostra “Nati per leggere Trentino”.

Sabato 10 dicembre 2022 ore 14.30

Metti un sabato al museo. Attività ricreative per adulti

Paesaggi stampati

Attività pratica e dimostrativa per adulti di alcune tecniche di stampa homemade e laboratorio di stampa creativa per bambini dai 5 anni. Attività a cura dell’Ecomuseo della Judicaria dalle Dolomiti al Garda.

Domenica 11 dicembre 2022 ore 14.30

Quando le cattedrali erano verdi

Laboratorio per famiglie per realizzare e decorare uno scacciapensieri con materiali e tecniche documentati nei villaggi preistorici di Fiavé.

Sabato 17 dicembre 2022 ore 14.30

Metti un sabato al museo. Attività ricreative per adulti

Magie con la carta

Attività pratica e dimostrativa per adulti per creare e decorare con la carta. In collaborazione con la Biblioteca di Valle delle Giudicarie Esteriori.

Domenica 18 dicembre 2022 ore 14.30

Dolce come il miele

Laboratorio per famiglie per scoprire ingredienti (e possibili ricette) presenti nei villaggi preistorici di Fiavé. La parte pratica prevede la realizzazione di un piccolo panetto di burro con copie di frullini preistorici da impastare con altri speciali ingredienti preparati al momento.

Venerdì 30 dicembre 2022 ore 14.30

C’era una volta nel 2022 a.C.

Laboratorio per famiglie per salutare il vecchio anno assieme agli abitanti dei villaggi preistorici di Fiavé. Attraverso la lettura di un racconto animato, grandi e piccini potranno rivivere con la fantasia un immaginario momento di festa palafitticola realizzando con diverse tecniche alcuni motivi decorativi documentati negli scavi archeologici di Fiavé – Carera.

La partecipazione alle attività è gratuita previa prenotazione tel. 3351578640 entro le ore18del giorno precedente, minimo 5 massimo 20 persone. Non è compreso l’ingresso al museo.

Informazioni

Provincia autonoma di Trento

Soprintendenza per i beni culturali

Ufficio beni archeologici

Via Mantova, 67 – Trento

Tel. 0461 492161

uff.beniarcheologici@provincia.tn.it

www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

Museo delle Palafitte di Fiavé

Via 3 Novembre, 53 – Fiavé (Trento)

tel. 0465 735019- 334 6807276

museopalafittefiave@provincia.tn.it