COMUNE FOLGARIA (TN) * PUBBLICA ILLUMINAZIONE: SINDACO RECH, « IL PIANO DI CONTENIMENTO SPESA, DALLE 20.00 ALLE 6.00 FINO AL 20/12/2022 (ALLEGATO REPORT E ORDINANZA)

12.26 - venerdì 14 ottobre 2022

Allego l’ordinanza con la quale il Comune nei prossimi giorni procederà a spegnere la pubblica illuminazione dalle 24.00 alle 6.00 del mattino fino al 20 dicembre 2022.

Sono 1.800 i punti luce comunali distribuiti sul territorio con un percentuale di LED attorno al 30% (in crescita costante), 60% sodio alta pressione, 10% altro.

Nel primo semestre 2022 il comune ha speso di elettricità per l’illuminazione pubblica euro 140.892,41 mentre per lo stesso semestre ma nel 2021 euro 79.323,41. Rispetto ad un costo medio annuo storico di circa 160.000,00 euro per corrente per la pubblica illuminazione, ci aspettiamo di chiudere il 2022 con un costo complessivo di circa 300.000,00 euro.

Il Comune di Folgaria risulta essere il secondo comune per consumo di energia elettrica della Provincia Autonoma di Trento. Gran parte di questo consumo è dovuto al pompaggio dell’acquedotto comunale e intercomunale che da solo rappresenta l’80% del consumo elettrico annuo del comune di Folgaria (circa 8-9 milioni di KWh).

*

Michael Rech

Sindaco di Folgaria (Tn)