RAI 3 – ” UN GIORNO IN PRETURA “: « IL PROCESSO CONTRO VALENTINO TALLUTO, DAL 2006 AL 2015 AVEVA COLTIVATO NUMEROSE RELAZIONI A RISCHIO PUR SAPENDO DI ESSERE SIEROPOSITIVO »

“Un giorno in Pretura”, in onda domenica 24 maggio alle 21.20 su Rai3, ripercorre le fasi salienti del processo contro Valentino Talluto, il primo in Italia per epidemia dolosa, perché pochi mesi fa la Cassazione ha scritto la parola fine su questo caso.

Valentino Talluto, romano, trent’anni, dal 2006 al 2015 ha coltivato numerose relazioni a rischio pur sapendo di essere sieropositivo, ed ha così diffuso, secondo l’accusa consapevolmente, una epidemia di HIV; e nessuno può capire che cosa significa essere contagiati dall’HIV se non dopo aver ascoltato le testimonianze delle giovani donne vittime del virus.

Ma secondo la difesa Valentino Talluto, infettato dalla mamma tossicodipendente, non si era mai reso conto di essere contagioso perché totalmente privo dei segni della malattia. Nella seconda parte “Un giorno in Pretura” si sposta a Sassari per raccontare di un delitto avvenuto dietro le sbarre del carcere di San Sebastiano.