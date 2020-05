INTESA SANPAOLO * GIORNATA INTERNAZIONALE MUSEI 2020 ICOM: « ALLE GALLERIE D’ITALIA UN TOUR IMMERSIVO PER RIVIVERE LA GRANDE MOSTRA SU CANOVA E THORVALDSEN »

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2020 ICOM che ricorre lunedì 18 maggio e in attesa della riapertura ufficiale delle sedi museali, le Gallerie d’Italia propongono una nuova esperienza virtuale immersiva nella mostra ‘Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna’, interrotta a pochi giorni dalla conclusione programmata a causa dell’emergenza Covid-19.

L’esposizione, rimasta per molte settimane in cima alle classifiche delle mostre più visitate d’Italia, aveva raggiunto prima della chiusura quasi 200.000 visitatori nazionali e internazionali. Ideata e prodotta da Intesa Sanpaolo in partnership con il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo e con il Museo Thorvaldsen di Copenaghen e con la curatela di Fernando Mazzocca e Stefano Grandesso, la mostra ha reso possibile il confronto – per la prima volta in un’esposizione – dei due grandi artisti neoclassici, con prestiti fondamentali di musei italiani e stranieri e di esclusive collezioni private, ricreando nelle sale delle Gallerie d’Italia in Piazza Scala a Milano un vero e proprio ‘olimpo di marmo’.

La mostra Canova | Thorvaldsen sarà fruibile lo stesso giorno anche grazie anche al documentario ‘Canova | Thorvaldsen. La fabbrica della bellezza’ in onda su RAI 5 alle 12.45.

*

IL TOUR VIRTUALE

Dal 18 maggio sul sito www.gallerieditalia.com tutti potranno rivivere le emozioni della straordinaria mostra grazie al tour virtuale, realizzato in collaborazione con Zeranta Edutainment, che restituirà una visione a 360°delle opere esposte provenienti dai grandi musei nazionali e internazionali. In piena sintonia con la Giornata Internazionale dei Musei, che quest’anno è dedicata al tema ‘Musei per l’eguaglianza: diversità e inclusione’, il tour proporrà approfondimenti in italiano, in inglese, e prossimamente in russo, con riprese video e contributi nella LE GALLERIE D’ITALIA ‘FOR ALL’: MUSEI ACCESSIBILI E INCLUSIVI

Le Gallerie d’Italia, con la nuova proposta di virtual tour della mostra ‘Canova | Thorvaldsen. Nascita della scultura moderna’, rinnovano l’impegno a proseguire – nella nuova dimensione dettata dal periodo che stiamo vivendo – nella grande attenzione rivolta all’accoglienza e all’interazione con tutti i visitatori e ospiti delle tre sedi museali di Intesa Sanpaolo, in particolare i minori e i pubblici speciali.

Le Gallerie lavorano costantemente in partnership con associazioni, istituzioni e fondazioni radicate nel territorio per rendere il museo un luogo accessibile, uno spazio in cui molti possano riconoscersi, un luogo rilevante della sfera individuale e sociale.

Ogni anno propongono nuovi itinerari specifici pensati e realizzati, insieme ad educatori e operatori, per pubblici che presentano fragilità e vulnerabilità e richiedono particolari attenzioni nell’accoglienza e nella progettualità: dalle persone con disabilità, agli anziani delle residenze assistite, al tema della salute mentale, alle persone con malattia di Alzheimer e di Parkinson, all’inclusione e valorizzazione di persone provenienti da diverse culture.

Le proposte divulgative e didattiche, incentrate su attività multisensoriali, sono pensate per favorire la conoscenza basata sulla scoperta e per incentivare sensibilità, curiosità e creatività attraverso il contatto con l’arte.

Nelle Gallerie d’Italia di Napoli e Milano Intesa Sanpaolo si avvale della collaborazione degli esperti di beni culturali e di comunicazione didattico-museale di Civita Mostre e Musei, mentre la sede di Vicenza è curata da Civita Tre Venezie.