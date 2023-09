DOLOMITI ENERGIA * BOLLETTE LUCE E GAS: « RINNOVATA COMPLETAMENTE LA GRAFICA, PER UNA LETTURA PIÙ FACILE ED IMMEDIATA »

12.37 - mercoledì 13 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Dolomiti Energia: una grafica completamente nuova per le bollette di energia e gas, per una lettura più facile e immediata. Dolomiti Energia annuncia un aggiornamento nell’impaginazione delle proprie bollette di luce e gas, frutto dell’impegno costante per migliorare la comunicazione con i clienti. Le prossime fatture avranno infatti un design completamente rivisto, più intuitivo e definito a partire da un approccio visuale, che ha come obiettivo migliorare la leggibilità, per trovare velocemente le informazioni più importanti ed esporre in modo ancora più chiaro quelle di dettaglio.

“Sappiamo che la bolletta, di solito, non è un documento interessante da leggere. Ma eravamo certi di poter rendere la nostra ancora più trasparente e di facile lettura, pur mantenendo i contenuti tecnici e dovendo tener conto dei limiti cui dobbiamo sottostare per soddisfare gli obblighi normativi”, afferma Donata Dallavo Direttrice Operation della società “Dedichiamo molto tempo all’ascolto delle necessità delle persone che ci scelgono, perché è nostra responsabilità rendere migliore il loro quotidiano. Per essere innovativi non basta la competenza: il risultato lo si raggiunge solo se siamo ricettivi nei confronti dei clienti che ci hanno dato fiducia”.

Tra gli aspetti più interessanti e che si possono cogliere a un primissimo sguardo della nuova bolletta, sicuramente ci sono lo stile grafico e l’organizzazione delle informazioni, pur nel rispetto degli obblighi dati dalla normativa.

La nuova fattura è stata progettata per richiamare lo stile degli altri canali digitali di Dolomiti Energia, come il sito e l’area clienti myDOLOMITI. Questo design crea maggiore coerenza tra i vari punti di contatto con i clienti, offrendo una sensazione di continuità e uniformità – e, perché no, anche di piacevolezza – oltre ovviamente a semplificare la lettura della bolletta.

Per facilitare la ricerca e la comprensione delle informazioni essenziali, la sezione che in precedenza era chiamata “FoglioFacile” è stata sostituita da una pagina introduttiva di riepilogo, che mette in evidenza i contenuti fondamentali e di interesse immediato, come l’importo e la scadenza. Altro esempio, i riferimenti tecnici della fornitura e i dettagli dell’offerta che il cliente ha sottoscritto – che spesso si tendono a dimenticare, ma non per questo meno importanti quando servono – sono stati raggruppati e messi in evidenza in un box dedicato.

“Siamo particolarmente soddisfatti del risultato” continua Dallavo, “soprattutto per il percorso che è stato fatto per arrivarci che ha voluto cogliere i dubbi e gli spunti di miglioramento suggeriti direttamente dai nostri clienti e da chi quotidianamente lavora all’interno dell’azienda a contatto con i consumatori. E ovviamente ora speriamo lo siano anche i nostri clienti”.