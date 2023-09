CMST * CIRCONVALLAZIONE TRENTO: « DINIEGO ACCESSI ATTI GENERALIZZATI, INVIATA DOMANDA DI RIESAME AL RESPONSABILE PREVENZIONE E CORRUZIONE »

12.22 - mercoledì 13 settembre 2023

La nota stampa sugli accessi agli atti generalizzati che il CMST ha inviato a PAT, Comune di Trento e Osservatorio Ambientale e per la Sicurezza del Lavoro e su una esplicita richiesta a RFI SpA. C’è stato il diniego totale a tali richieste. I cittadini di Trento non possono conoscere il PFTE aggiornato posto alla base di gara. Tutto ciò è veramente incredibile e inaccettabile. Ed è per questo che il CMST ha inviato al Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza la domanda di riesame, come previsto dalla legge. In seguito si riserva di far aprire un fascicolo al Difensore Civico.

Inoltre faremo seguito a breve con una ulteriore comunicazione per la presentazione del DOSSIER PLUS elaborato dal CMST sul rischio del trasporto di merci pericolose, rumore e vibrazioni.

Accesso civico generalizzato per il PFTE PLUS – lotto 3 a Circonvallazione di Trento. Il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “ing. Alberto Baccega” (CMST), con alcune comunicazioni inviate per PEC, ha fatto esplicita richiesta a RFI Spa, all’Osservatorio Ambientale e per la sicurezza del lavoro, al Comune di Trento e alla Provincia Autonoma di Trento della documentazione relativa al PFTE + o plus, con la quale RFI ITALFERR avrebbe ottemperato alle prescrizioni fatte dai vari soggetti nella fase autorizzativa e in precedenza dell’affidamento dei lavori al consorzio Tridentum, aggiudicatore della gara di appalto dell’opera. A tutt’oggi al CMST non è stato consegnato nessun documento.

Dalla Provincia Autonoma di Trento non è pervenuta nessuna risposta, in contrasto alle disposizioni di legge sull’accesso civico generalizzato. In data odierna il CMST ha presentato la domanda di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della PAT, per entrare in possesso della suddetta documentazione.

L’Osservatorio Ambientale e per la Sicurezza del Lavoro con una nota del 31 luglio 2023 ha comunicato al CMST che non avrebbe nessuna personalità giuridica e che non è in possesso del PFTE PLUS. Inoltre ha richiesto, il 20 giugno 2023, a RFI tale documentazione.

Il 5 luglio 2023 l’Osservatorio ha ricevuto comunicazione che parte della documentazione è stata inviata al Comune di Trento e che non è tenuta a pubblicizzare la documentazione. Il Comune di Trento con la nota del 18 agosto 2023 inviata al CMST, ha sospeso il procedimento di accesso agli atti generalizzato, in attesa di ricevere l’assenso della Procura della Repubblica di Trento.

Tutta questa situazione è veramente incredibile. I cittadini di Trento non possono conoscere come RFI ITALFERR ha ottemperato alle prescrizioni previste ante operam, cioè prima dell’affidamento dei lavori. Nell’ordinanza n. 3 della Commissaria Straordinaria ing. Paola Firmi, sono inoltre previste altre prescrizioni da ottemperare nel progetto definito/esecutivo e nella fase realizzativa. Anche di queste finora non si sa nulla!

Eppure l’approvazione del progetto è subordinato alla ottemperanza di tutte queste prescrizioni. Si sta procedendo senza una esplicita e trasparente ottemperanza alle prescrizioni. Il CMST non approva questo metodo di procedere e ritiene che la partecipazione e trasparenza, come denunciato più volte, è solo formale, mentre nella sostanza assistiamo a questo deludente scenario di negazione dei diritti di accedere ai documenti e conoscere come si intende procedere in merito alle 266 criticità emerse nella procedura autorizzatoria.

Nei prossimi giorni il CMST renderà pubblico il DOSSIER PLUS, cioè un ulteriore approfondimento del Dossier già inviato all’Osservatorio sul rischio del trasporto delle merci pericolose, sul rumore e sulle vibrazioni che riguardano l’intero tracciato della circonvallazione di Trento.

I portavoce

Ing. Ezio Viglietti

Ing. Pina Lopardo

Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “Ing. Alberto Baccega”