CISL FP – UIL FPL SANITÀ – FENALT – NURSING UP * CCPL – ARRETRATI 2019/21: « LA POLITICA RISPETTI LA PAROLA DATA, CHIEDIAMO LA CONVOCAZIONE IN SETTIMANA »

13.50 - lunedì 30 gennaio 2023

Le sigle sindacali Cisl FP, Uil FPL Sanità, Fenalt e Nursing up chiedono di ratificare immediatamente l’accordo sugli arretrati del CCPL 2019/21. Il 5 dicembre 2022 i sindacati del Comparto Sanità hanno firmato l’ipotesi di accordo contrattuale sugli arretrati, le indennità infermieristiche, sanitarie e del Pronto Soccorso. Ad accordo firmato la Provincia, che aveva tergiversato non poco nell’arrivare ad una conclusione, aveva formalmente assicurato l’erogazione ai lavoratori a febbraio 2023. il 13 gennaio 2023 la Giunta Provinciale ha deliberato tale accordo dando il via alla corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti pubblici. Il 19 gennaio Cisl fp, Uil fpl Sanità, Fenalt e Nursing up, firmatari del protocollo sulla sanità del 5 dicembre 2022, hanno incontrato l’Assessora Segnana che ci ha assicurato l’erogazione degli arretrati sulla busta paga di febbraio 2023.

Ad oggi non è pervenuta nessuna convocazione da parte di Apran per la ratifica finale del Contratto, senza la quale, l’Apss non può passare al pagamento. A quanto pare, sembra che la delibera di Giunta stia passando al vaglio dei revisori dei conti, senza il cui parere positivo i dipendenti non vedranno nulla. Paradossale è che si verifichi ex post la sostenibilità di un accordo e non prima dilatando i tempi e frustrando le legittime aspettative degli operatori della sanità. Se non verremo convocati per la sigla finale entro la settimana non sarà possibile erogare ai dipendenti il dovuto entro febbraio. Chiediamo quindi alla PAT un’accelerata e che si attivi anche l’Assessora per mantenere la parola data. Chiediamo di essere convocati in settimana, noi siamo pronti, i lavoratori li aspettano ormai da diversi mesi, non per fare viaggi e crociere, ma per pagare le bollette.

CISL FP Giuseppe Pallanch

UIL FPL Sanità Giuseppe Varagone

Nursing up Cesare Hoffer

Fenalt Paolo Panebianco