ON. URZÌ (FDI) * EUROPEE: « LA CANDIDATURA DI GIORGIA MELONI È DA STATISTA, È ANCORATA AL MONDO REALE »

domenica 28 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“La discesa il campo di Giorgia Meloni – con il richiamo a essere considerata ‘solo Giorgia’ e assicurando di non essere affatto cambiata ora che è Capo del Governo rispetto a quando era una semplice entusiasta militante – testimonia il senso di responsabilità di quella che si sta profilando sempre più come una Statista ancorata alla conoscenza reale del mondo chiamato ad interpretare.La missione ora è portare l’Italia alla guida dell’Europa, portare più Italia in Europa”.

Lo afferma Alessandro Urzi, deputato di Fratelli d’Italia. “È il senso di una impresa epocale giocata però con i modi di una semplicità autentica, quelli da vera leader del popolo. Una del popolo, si è definita Giorgia Meloni, rigettando in un tripudio di cori gli approcci snob della sinistra da ztl. Meloni ha ricordato generosamente di non volere sottrarre un minuto all’azione di governo appellandosi all’aiuto da parte del partito nella campagna elettorale.

Sarà proprio l’azione di governo a dovere essere certificata e premiata dal voto popolare. Nel partito saremo impegnati senza risparmio personale per questo risultato utile a rafforzare l’Italia, non solo Fratelli d’Italia”, conclude.