PAT * STAZIONE FERROVIARIA CALLIANO: « OGGI AVVIO LAVORI RIQUALIFICAZIONE, ACCORDO CON RFI PER RIAPERTURA FERMATA »

10.34 - lunedì 20 marzo 2023

Stazione di Calliano, l’avvio dei lavori.Oggi alle 15 l’incontro in municipio e a seguire il sopralluogo al cantiere. Al via oggi pomeriggio i lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria di Calliano, intervento previsto dall’accordo tra Provincia autonoma di Trento e Rete Ferroviaria Italiana per la riapertura della fermata. Alle 15 si terrà l’incontro nella sede del municipio di Calliano con i vertici dell’Amministrazione provinciale, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e di RFI. A seguire il sopralluogo sul cantiere.