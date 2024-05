POLIZIA DI STATO * TORINO – SALONE DEL LIBRO: « QUARTA GIORNATA, GLI “SCRITTORI IN DIVISA” PRESENTANO I PROPRI LIBRI »

16.34 - domenica 12 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Penultimo giorno allo stand allestito dalla Polizia di Stato per il XXXVI Salone internazionale del libro di Torino. Allo stand V194 del Padiglione Oval, oltre alle molteplici attività e dimostrazioni offerte dai poliziotti delle Specialità della Polizia di Stato e dalla Questura di Torino, nel corner di Poliziamoderna si terranno altri incontri con i poliziotti-scrittori, moderati dai redattori del mensile ufficiale della Polizia di Stato, che presenteranno le loro opere letterarie.

Il programma della giornata:

· Aprirà la giornata di incontri letterari alle 10:30, per poi replicare alle 16:00, Alessandro Maurizi, ispettore della questura di Viterbo, con il noir storico Gli invisibili di San Zeno. L’opera, edita da “Il Giallo Mondadori”, è il frutto di un lungo lavoro di documentazione svolto dall’autore in molti archivi del Paese, per ricostruire il tessuto sociale che fa da sfondo al romanzo ambientato nella Verona di fine ’800 e in cui si racconta come all’epoca la polizia ricorresse a soprusi e violenze.

· Alle 11:15, conclude la propria serie di presentazioni Raffaele Iacaruso, vice sovrintendente della Scientifica di Novara, con la sua nuova opera Identikit degli invincibili – Il Grande Torino realizzata con i disegni dell’autore fatti con una semplice penna Bic; con i suoi disegni, Iacaruso racconta la leggenda degli “Invincibili” del Grande Torino che si interrompe il 4 maggio 1949 con il tragico incidente aereo sulla collina di Superga del quale quest’anno ricorre il 75° anniversario, ricordato anche ultimamente nella prima tappa del Giro d’Italia, partito dal capoluogo piemontese, il cui tracciato ha previsto proprio un passaggio sul luogo dello schianto.

· Doppio appuntamento alle 12:15 e alle 18:00, con il vice sovrintendente della polizia postale di Napoli Giuseppe Giorgio che presenta la raccolta di racconti Oltre lo schermo – Intrecci e dialoghi tra generazioni: dai boomer all’Alpha generation, in cui attraverso storie didattiche, con il linguaggio delle nuove generazioni, affronta tematiche come cyberbullismo, adescamento online, hikikomori, influencer e hater.

· Il pomeriggio di presentazioni della domenica, alle 17:00, prosegue con Gianpaolo Trevisi, direttore della Scuola allievi agenti di Peschiera del Garda (VR), che presenterà Mannaggia agli struzzi, nuova fatica letteraria rivolta ai ragazzi di scuole primarie e secondarie, in cui l’autore affronta con leggerezza la tematica del bullismo in tutte le sue sfaccettature.

Presso l’area espositiva della Polizia di Stato, Sarà possibile conoscere meglio la graphic novel Il commissario Mascherpa, prodotto editoriale della rivista Poliziamoderna, ormai giunto al sesto volume, Fuoco di Natale, dove il commissario di Diamante dovrà indagare sull’assassinio di un imprenditore freddato con un colpo di Kalashnikov dopo che la sua fabbrica è stata data alle fiamme, un vero e proprio avvertimento di stampo mafioso. Il fumetto, pensato come veicolo educativo di legalità verso i giovani, è anche uno strumento di solidarietà poiché il ricavato della vendita è destinato al Piano Marco Valerio, un progetto nato per dare sostegno concreto alle cure delle malattie pediatriche gravi e croniche dei figli dei dipendenti della Polizia di Stato. Presso lo stand è possibile acquistare i 6 volumi (La Rosa d’argento, Mare Nero, Banditi, Onorata Sanità e Il ritorno dello scorpione e Fuoco di Natale) oltre a Murky Waters e Big Game, volumi editi in lingua inglese.