RAI * « ACQUISTO DIRITTI MONDIALI CALCIO “ COSTO NETTAMENTE INFERIORE A 2010 E 2014 “ »

In merito all’acquisto in esclusiva dei diritti per le partite dei Mondiali di calcio del 2022, la Rai ribadisce la grande soddisfazione per l’operazione dal punto di vista dei valori di Servizio Pubblico e sotto il profilo strategico. La Rai potrà tornare a rendere disponibile a tutti la diffusione in diretta di tutte le 64 partite. Quanto alle cifre circolate nelle ultime ore, sono prive di fondamento: il costo è nettamente inferiore al prezzo delle edizioni dei Mondiali 2010 e 2014, nonostante la novità del torneo nel periodo invernale, prezioso per la raccolta pubblicitaria.