CGIL CISL UIL – TRENTINO * AZIENDA SANITARIA: « AL NUOVO DIRETTORE GENERALE BENETTOLLO GARANTIAMO FIN D’ORA LA MASSIMA COLLABORAZIONE »

Azienda Sanitaria. Massima collaborazione al nuovo direttore generale Pier Paolo Benettollo. Dichiarazioni dei segretari generali di CGIL CISL UIL del Trentino, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti

“La nomina di Pier Paolo Benetollo a direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari è sicuramente un segnale positivo perché garantisce continuità nella gestione del servizio sanitario provinciale nel momento in cui più forte si fa la pressione dell’onda pandemica del Covid-19 sulle nostre strutture ospedaliere.

A Benetollo come organizzazioni sindacali garantiamo fin d’ora la massima collaborazione in questa drammatica congiuntura per riuscire a superare rapidamente l’emergenza sanitaria. Al direttore generale e ai suoi collaboratori va il nostro augurio di buon lavoro”.