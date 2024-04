USIGRAI * TV PUBBLICA: «SOLIDARIETÀ A “REPORT” PER GLI ATTACCHI DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, AL GIORNALISMO DI INCHIESTA »

16.40 - domenica 28 aprile 2024

Usigrai: solidarietà a Report per gli attacchi della Presidente del Consiglio al giornalismo di inchiesta.

Altro che difesa dell’informazione di Servizio Pubblico, del giornalismo di inchiesta!

Dalle parole che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dedicato oggi da Pescara al programma di approfondimento giornalistico della Rai è chiaro che questo va fermato.

Dopo l’editto Bulgaro siamo ora a quello Albanese.

Per Giorgia Meloni fare luce sulle modalità con le quali sono stati formalizzati gli accordi con il primo ministro Edi Rama per i centri immigrati da costruire in Albania equivale ad un “linciaggio” al popolo albanese”.

Una inchiesta giornalistica che punta a chiarire come si stanno spendendo i soldi dei contribuenti non ci pare che integri alcuna offesa al popolo Albanese, al quale va la nostra solidarietà per essere stato tirato in ballo a sproposito dalla presidente del Consiglio, per ragioni elettorali.

Ci aspettavamo che dal governo arrivasse semmai una parola a difesa del giornalismo di servizio pubblico “Made in Italy” ma è evidente che ci siamo sbagliati.

Dall’Usigrai solidarietà alla redazione di Report e a Sigfrido Ranucci per questo ennesimo violento attacco al lavoro dei dipendenti e dei collaboratori della Rai.

Esecutivo Usigrai