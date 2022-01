PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 16 GENNAIO / 1.767 NUOVI CONTAGI / SITUAZIONE STABILE NEGLI OSPEDALI / 144 CLASSI IN QUARANTENA »

17:21 - 16/01/2022

Coronavirus, aggiornamenti di domenica 16 gennaio 2022. 1.767 nuovi contagi. Situazione stabile negli ospedali. 144 classi in quarantena.

Oltre 10.000 tamponi hanno evidenziato nelle ultime 24 ore altri 1.767 casi positivi in Trentino ma, fortunatamente, la situazione negli ospedali appare stabile e non si registrano nuovi decessi.

Intanto salgono a 144 le classi in quarantena, mentre le vaccinazioni arrivano a quota 1.065.196, comprese 401.215 seconde dosi e 222.339 terze dosi.

Ieri sono stati analizzati 865 tamponi molecolari che hanno individuato 58 casi positivi e confermato 82 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. questi ultimi sono stati 9.764, dei quali 1.709 si sono rivelati positivi.

Scorrendo i dati suddivisi per fasce d’età troviamo:

56 nuovi contagi in fascia 0-2 anni,

61 tra 3-5 anni,

139 tra 6-10 anni,

103 tra 11-13 anni,

134 tra 14-18 anni,

513 tra 19-39 anni

567 tra 40-59 anni

129 tra 60-69 anni

39 tra 70-79 anni

e 26 di 80 o più anni.

Nel frattempo altre 2.135 persone sono state dichiarate guarite e sono in totale 65.166 da inizio pandemia.

Negli ospedali, come detto, il numero dei pazienti covid rimane 148, di cui sempre 21 in rianimazione. Ieri ad 11 nuovi ingressi si sono contrapposte altrettante dimissioni.