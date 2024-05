PAT – ISPAT * TRENTINO – CENSIMENTO POPOLAZIONE (2022): « 542.996 RESIDENTI (+0,4%), 45.620 STRANIERI (8,4% POPOLAZIONE)»

13.21 - lunedì 13 maggio 2024

La popolazione residente in Trentino, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2022, ammonta a 542.996 residenti, in aumento rispetto al 2021 (+2.038 individui; +0,4%). L’aumento rispetto al 2021 è frutto dei valori positivi del saldo migratorio interno e con l’estero, che compensano ampiamente i valori negativi del saldo naturale e dell’aggiustamento statistico.

In Trentino, come nel resto del Paese, si è raggiunto un nuovo record di denatalità. I nati sono 4.011 (179 unità in meno rispetto al 2021). Il tasso di mortalità risulta invariato rispetto al 2021, con un valore pari al 10,0 per mille. Tra le Comunità di Valle il tasso di mortalità più elevato si trova nella Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (13,0 morti per mille abitanti), mentre il tasso più basso si trova nella Comunità della Paganella (8,0 morti per mille abitanti).

Le donne sono il 50,7% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 7.600 unità, prevalentemente a causa della maggiore longevità femminile. L’età media si è innalzata rispetto al 2021 da 45,3 a 45,5 anni. Nella Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri si registra l’età media più elevata (48,3 anni), mentre la Comunità Rotaliana-Königsberg (43,8 anni) e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol (44,6 anni) sono le aree mediamente più giovani del Trentino.

Gli stranieri censiti sono 45.620 (-177 rispetto al 2021), pari all’8,4% della popolazione trentina. Provengono da 148 Paesi, prevalentemente da Romania (22,2%), Albania (11,0%), Marocco e Pakistan (7,5%). Le tre Comunità di Valle più popolose comprendono il 57,5% degli stranieri residenti in Trentino: il 29,7% nel Territorio Val d’Adige, il 17,5% in Vallagarina e il 10,4% nell’Alto Garda e Ledro. Sono invece tre le Comunità con percentuale di stranieri inferiore all’1%: gli Altipiani Cimbri, il Primiero e la Paganella.

Più di un terzo della popolazione (35,5%) vive nei comuni con popolazione tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, mentre il solo comune di Trento include più di un quinto della popolazione dell’intero Trentino (21,8%). I comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti subiscono il minor incremento di popolazione e presentano una struttura per età più vecchia.

Distribuzione della popolazione e dinamica demografica. I risultati del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022 consentono di determinare la popolazione residente al 31 dicembre 2022. In Trentino risiedono 542.996 abitanti, lo 0,9% della popolazione italiana.

Rispetto al 2021 i dati censuari evidenziano un incremento di 2.038 unità (+0,4%), a fronte di una diminuzione della media nazionale (-0,1%) (Prospetto 1). A registrare un incremento della popolazione è soprattutto il comune di Trento (+430 residenti) mentre a perdere il maggior numero di residenti è Primiero San Martino di Castrozza (-55). In termini relativi, le maggiori riduzioni si registrano nei comuni di Cavizzana e Massimeno (rispettivamente -4,5% e -4,2%), mentre il comune Cinte Tesino presenta il più alto incremento (8,6%).

Poco più di un quinto della popolazione risiede nel comune capoluogo (21,8%), l’unico a superare i 100.000. abitanti. A seguire i comuni di Rovereto e Pergine Valsugana, che ospitano insieme l’11,3% dei residenti.

La metà dei comuni (88 su 166) ha una popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti e raccoglie il 35,5% della popolazione (Prospetto 8).

L’aumento della popolazione residente in Trentino nel 2022 è frutto della somma di due saldi positivi, quello migratorio interno (+1.601 unità) e quello migratorio con l’estero (+2.349), che compensano ampiamente i valori negativi dovuti al saldo naturale (-1.423) e all’aggiustamento statistico (-489) (Prospetto 2).

La maggior parte dei comuni segue l’andamento provinciale; in particolare sono 125 i comuni con un saldo naturale negativo, tra cui Trento che registra il valore più basso (-300), ma è anche quello con il saldo migratorio estero più alto (+859). Rovereto invece è il comune con il saldo migratorio interno più alto (+226).